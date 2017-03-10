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10 марта 2017, 18:21 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник Робинсон вернулся в состав «Динамо» (Москва) на 2 матч серии плей-офф со СКА

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Канадский защитник Мэт Робинсон, пропустивший полтора месяца из-за травмы, вернулся в состав московского «Динамо» на второй матч серии плей-офф КХЛ против петербургского СКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного хоккейного клуба.

Канадский защитник <span class=error>Мэт</span> Робинсон пропустивший полтора месяца <nobr>из-за </nobr>травмы вернулся в состав московского Динамо на второй матч серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> против петербургского <span class=error>СКА</span> сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> столичного хоккейного клуба. Увеличить
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«Динамо» в пятницу в Санкт-Петербурге проведет второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ до четырех побед против СКА. В первом матче серии «бело-голубые» победили в овертайме со счетом 3:2. Робинсон не играл с 23 января, когда получил травму в игре регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора».

«Мэт Робинсон примет участие во втором матче серии против СКА», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

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