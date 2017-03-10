Защитник Робинсон вернулся в состав «Динамо» (Москва) на 2 матч серии плей-офф со СКА
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Канадский защитник Мэт Робинсон, пропустивший полтора месяца из-за травмы, вернулся в состав московского «Динамо» на второй матч серии плей-офф КХЛ против петербургского СКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного хоккейного клуба.
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«Динамо» в пятницу в
«Мэт Робинсон примет участие во втором матче серии против СКА», — сообщили в