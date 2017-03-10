Защитник Робинсон вернулся в состав «Динамо» (Москва) на 2 матч серии плей-офф со СКА

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«Динамо» в пятницу в Санкт-Петербурге проведет второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ до четырех побед против СКА. В первом матче серии «бело-голубые» победили в овертайме со счетом 3:2. Робинсон не играл с 23 января, когда получил травму в игре регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора».