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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29031206/
10 марта 2017, 13:10 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Голубович: У «Барыса» недлинная скамейка и уровень игроков ниже «Магнитки»

Хоккейный специалист Владимир Голубович прокомментировал итог первого матча ¼ финала плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и астанинским «Барысом» — 4:0.

 — В серии «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» фаворит известен, но, думаю, казахстанцы хотя бы один матч выиграть способны. У «Барыса» нет Боченски — ключевого игрока, капитана, а это очень большая потеря для команды. Магнитогорск очень организован и не дает себе послаблений в играх с более слабым соперником. У них забивает и первое звено, и второе, в то же время у «Барыса» недлинная скамейка и уровень игроков ниже. В одном мастерстве с одним звеном сражаться бесполезно, — сказал Голубович.

Барыс
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