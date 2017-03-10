Голубович: У «Барыса» недлинная скамейка и уровень игроков ниже «Магнитки»

— В серии «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» фаворит известен, но, думаю, казахстанцы хотя бы один матч выиграть способны. У «Барыса» нет Боченски — ключевого игрока, капитана, а это очень большая потеря для команды. Магнитогорск очень организован и не дает себе послаблений в играх с более слабым соперником. У них забивает и первое звено, и второе, в то же время у «Барыса» недлинная скамейка и уровень игроков ниже. В одном мастерстве с одним звеном сражаться бесполезно, — сказал Голубович.