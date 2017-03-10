Революция 17-го. В российском хоккее пора провести серьезную реформу

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Все-таки надо подумать о том, чтобы следующий розыгрыш Кубка Гагарина проводить по новой формуле. Пусть с первого же раунда Запад играет против Востока.

Я как московский журналист готов на большие жертвы. Потому что сейчас весь плей-офф проходит у меня дома. «Витязь», ЦСКА, московское «Динамо», под боком Ярославль, до Питера можно доехать на «Сапсане». Очень удобно.

Но посмотрите, какие пары 1/16 финала Кубка Гагарина мы могли бы увидеть в этом году.

ЦСКА (1) — «Адмирал» (16).

СКА (2) — «Салават Юлаев» (15).

«Магнитка» (3) — «Сочи» (14).

«Динамо» М (4) — «Барыс» (13).

«Локомотив» (5) — «Йокерит» (12).

«Авангард» (6) — «Витязь» (11).

«Ак Барс» (7) — «Трактор» (10).

«Динамо» Мн (8) — «Торпедо» (9).

Да, в плей-офф не попал бы «Куньлунь». Зато мы там увидели бы «Сочи».

Да, армейцам Москвы в награду за победу в регулярке пришлось бы лететь во Владивосток, «Витязь» поехал бы в Омск, а московское «Динамо» — в Астану.

Но ничего страшного тут нет. В крайнем случае можно перейти на формулу «два матча дома — три в гостях — два дома». Интрига от этого только возрастет, а транспортные расходы сократятся.

Пофантазируем дальше. Допустим, в четвертьфинал вышли:

ЦСКА (1) — «Торпедо» (9).

СКА (2) — «Ак Барс» (7).

«Магнитка» (3) — «Авангард» (6).

«Динамо» М (4) — «Локомотив» (5).

Что, плохие пары? Кажется, очень крутые. Если не произойдет сенсации, мы увидим финал мечты между ЦСКА и СКА. При этом уже во втором раунде нет катастрофических перелетов. Самое большое расстояние — между Санкт-Петербургом и Казанью (1197 км).

А главное, так мы сможем убрать эту дикость, когда КХЛ в первом и втором раундах ставит все матчи на Западе и на Востоке в одно время. И как выбрать, что тебе включить — матч ЦСКА против «Локомотива» или битву нынешней и прошлой команд Олега Знарка?

По новой формуле КХЛ в первом раунде можно поставить на один день «Авангард» (начало матча — 16.00 мск), «Магнитку» (17.00), ЦСКА (19.30), «Динамо» Мн (19.30). Во второй день — остальных.

В четвертьфинале в один день играли бы «Магнитка» (17.00) и ЦСКА (19.30). Да, накладки все равно были бы — но уже гораздо меньше.

Вот в чем минусы новой формулы? Не вижу ни одной.

КХЛ какие-то реформы обсуждает вечно — например, потенциальный переход на маленькие площадки. Хотя казалось бы, спустите приказ сверху, перейдите — и посмотрите, что выйдет.

Другие же реформы — например, овертайм «3 на 3» — в КХЛ принимают моментально. И все видят, опомнившись, что ничего плохого тут нет.

Предлагаю новую формулу ввести тоже сразу. Вы же приняли в одном сезоне КХЛ, что за регулярный чемпионат вручают золотые медали. Через год это отменили. Вот и теперь сделайте смелый эксперимент в олимпийский сезон. Не понравится — отмените. Или подшлифуйте.

Но я не вижу тут недовольных. Особенно выиграют телезрители.

Павел Лысенков