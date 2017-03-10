Революция 17-го. В российском хоккее пора провести серьезную реформу
Обозреватель «Советского спорта» предлагает КХЛ перейти на новую схему
плей-офф Кубка Гагарина, от которой выиграют все — особенно телезрители.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Я как московский журналист готов на большие жертвы. Потому что сейчас весь
Но посмотрите, какие пары 1/16 финала Кубка Гагарина мы могли бы увидеть в этом году.
ЦСКА (1) — «Адмирал» (16).
СКА (2) — «Салават Юлаев» (15).
«Магнитка» (3) — «Сочи» (14).
«Динамо» М (4) — «Барыс» (13).
«Локомотив» (5) — «Йокерит» (12).
«Авангард» (6) — «Витязь» (11).
«Ак Барс» (7) — «Трактор» (10).
«Динамо» Мн (8) — «Торпедо» (9).
Да, в
Да, армейцам Москвы в награду за победу в регулярке пришлось бы лететь во Владивосток, «Витязь» поехал бы в Омск, а московское «Динамо» — в Астану.
Но ничего страшного тут нет. В крайнем случае можно перейти на формулу «два матча дома — три в гостях — два дома». Интрига от этого только возрастет, а транспортные расходы сократятся.
Пофантазируем дальше. Допустим, в четвертьфинал вышли:
ЦСКА (1) — «Торпедо» (9).
СКА (2) — «Ак Барс» (7).
«Магнитка» (3) — «Авангард» (6).
«Динамо» М (4) — «Локомотив» (5).
Что, плохие пары? Кажется, очень крутые. Если не произойдет сенсации, мы увидим финал мечты между ЦСКА и СКА. При этом уже во втором раунде нет катастрофических перелетов. Самое большое расстояние — между
А главное, так мы сможем убрать эту дикость, когда КХЛ в первом и втором раундах ставит все матчи на Западе и на Востоке в одно время. И как выбрать, что тебе включить — матч ЦСКА против «Локомотива» или битву нынешней и прошлой команд Олега Знарка?
По новой формуле КХЛ в первом раунде можно поставить на один день «Авангард» (начало матча — 16.00 мск), «Магнитку» (17.00), ЦСКА (19.30), «Динамо» Мн (19.30). Во второй день — остальных.
В четвертьфинале в один день играли бы «Магнитка» (17.00) и ЦСКА (19.30). Да, накладки все равно были бы — но уже гораздо меньше.
Вот в чем минусы новой формулы? Не вижу ни одной.
КХЛ
Другие же реформы — например, овертайм «3 на 3» — в КХЛ принимают моментально. И все видят, опомнившись, что ничего плохого тут нет.
Предлагаю новую формулу ввести тоже сразу. Вы же приняли в одном сезоне КХЛ, что за регулярный чемпионат вручают золотые медали. Через год это отменили. Вот и теперь сделайте смелый эксперимент в олимпийский сезон. Не понравится — отмените. Или подшлифуйте.
Но я не вижу тут недовольных. Особенно выиграют телезрители.
Павел Лысенков
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