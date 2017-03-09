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9 марта 2017, 23:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала список травмированных хоккеистов по состоянию на 9 марта.

Автомобилист:
Гареев Артём;
Мегалинский Дмитрий;
Чистов Станислав;

Адмирал:
Бартулис Оскарс;
Глухов Николай;
Горшков Александр;
Мнацян Самвел;
Плотников Михаил;
Саболич Роберт;
Саюстов Дмитрий;

Ак Барс:
Григоренко Евгений;
Солодухин Вячеслав;

Амур:
Аликин Евгений;
Кацуба Станислав;

Витязь:
Кокшаров Юрий;

Динамо Мск:
Робинсон Мэт;

Динамо Р:
Пуяц Георгий;
Редлихс Микелис;
Саулиетис Каспарс;

Йокерит:
Мяки Томи;

Куньлунь Ред Стар:
Альшевский Станислав;
Пёйсти Эту;
Флёри Дамьен;
Энлунд Йонас;

Металлург Мг:
Вольски Войтек;
Металлург Нк:
Вихарев Денис;

Нефтехимик:
Бортников Игорь;
Брынцев Александр;

Салават Юлаев:
Майоров Максим;
Макаров Игорь;
Соин Сергей;

Северсталь:
Чернов Павел;

Сибирь:
Салак Александр;

Слован:
Вееденски Марек;
Дялога Марек;
Месарош Андрей;
Недорост Вацлав;
Смоленяк Радек;

Торпедо:
Галузин Владимир;
Даугавиньш Каспарс;
Курбатов Евгений;
Шуленин Дмитрий;

ХК Сочи:
Гребенщиков Святослав;
Игнатушкин Игорь;
Морозов Егор;
Падакин Павел;
Педан Руслан;
Хомицкий Вадим;

ЦСКА:
Скотт Грег;

Югра:
Гусев Сергей;
Курьянов Антон;
Шарыченков Александр.
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