КХЛ наказала Рафикова, у Канарейкина вопросы к удару Яруллина

Защитник «Локомотива» Рафиков дисквалифицирован на один матч и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства рассмотрел эпизод первой игры ЦСКА — «Локомотив» (4:2).

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК «Локомотив» Рушана Рафикова наказание по правилу 540 б (атака в голову или шею) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.3.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

«Ак Барс» не развеселил, но победил

Казанцы повели в серии с «Авангардом», выиграв в овертайме в стартовой встрече. Омским зрителям и прилетевшим в Сибирь татарстанским любителям хоккея пришлось поскучать, так как игра, как в последнее время и бывает у Казани, получилась скучноватой. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На гол Свитова (уроженца Омска, между прочим) гости ответили шайбой Медведева в концовке третьего периода при игре шесть на пять. Евгений не упустил возможности напомнить Билялетдинову о себе.