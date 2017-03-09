Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29024636/
9 марта 2017, 22:13 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Вечеринка без Мозякина

Лидер, капитан и бомбардир «Магнитки» приболел, но и без него «Металлург» справился с «Барысом» в первом матче серии.

Лидер капитан и бомбардир <span class=error>Магнитки</span> приболел но и без него Металлург справился с <span class=error>Барысом</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА-2017. ВОСТОК. ½ финала.

МЕТАЛЛУРГ Мг — БАРЫС — 1 — 0.

МЕТАЛЛУРГ Мг — БАРЫС — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Осала — 4 (бол., Семин, Береглазов), 10:53 — 1:0. Филиппи — 3 (Зарипов, Коварж), 43:43 — 2:0. Коварж — 5 (Бирюков, Ден. Казионов), 47:52 — 3:0. Осала — 4 (бол., Филиппи, Хабаров), 59:40 — 4:0. Вратари: Кошечкин — Карлссон (56:59 — 57:44). Штраф: 22 — 12. Броски: 42 (12+15+15) — 30 (12+10+8). Судьи: Беляев, Одиньш. 9 марта. Магнитогорск. «Арена Металлург». 7199 зрителей.

Счет в серии: 1−0.

Как говорится в американской поговорке — No Mozyakin, no party? («Без Мозякина нет праздника»?) Как бы не так. Лучший снайпер и бомбардир в истории чемпионатов России приболел, но вечеринка в Магнитогорске состоялась и в отсутствие капитана. И глубины состава действующего обладателя Кубка Гагарина вполне хватило на «Барыс», которому явно недоставало собственного капитана — продолжающего восстанавливаться Брэндона Боченски. Пушкарев из игры выпал, что, конечно, не прибавило остроты первой тройке. Хотя Бойд и Доус очень старались.

Собственно, два канадских казахстанца — единственные, у кого что-то получалось. Почти все моменты астанчан были созданы при активнейшем участии этого дуэта. И у Доуса в начале третьего периода был шикарнейший шанс сравнять счет, но Найджел не попал в пустые уже ворота. На что «Магнитка» тут же ответила шайбой Филиппи и фактически сняла все вопросы о победителе.

Чех, к слову, отлично выглядел в роли заменителя Мозякина в первом звене. Перебравшись с позиции центрфорварда на левый фланг, он даже прибавил, получив возможность атаковать первым темпом и сбросив оковы оборонительных обязанностей. Хорош был и Семин, что порядком удивило. Ноги не выключал, в силовую лез, опрокинул Бойда классным встречным хитом спиной, после чего сцепился с ним и Баркером, выгадав своей команде две минуты большинства, позволившие прибрать инициативу к рукам. И вскоре Осала — в следующем уже большинстве — с лету добил шайбу в ворота после хитрого кистевого броска все того же Семина.

Вторая тройка тоже провела хороший матч, особенно это касается Осалы, да и четвертая была в порядке — именно затяжная позиционка братьев Казионовых и Платонова, постоянно угрожавшего воротам Карлссона, привела к шайбе Коваржа, сменившего Дмитрия Казионова по ходу атаки.

Занковец удивил половинчатыми решениями. Попыток забрать контроль шайбы — едва ли не ключевой аспект серии — практически не предпринимал. Были неплохие позиционные атаки, однако защитники их особо не поддерживали. При этом он не пытался ограничить игрокам «Магнитки» количество времени на принятие решений. Сыграл в «1−2−2», но максимум — нейтральные. Смысла в этом никакого не было — заточенный на достаточно сложную игру в атаке «Металлург» получал возможность вырезать излюбленные диагонали, пусть на пути и встречалась пара клюшек, и они регулярно проходили. Достаточно сказать, что «сталевары» пять раз выходили «1 в 0», реализовав, впрочем, лишь одну из попыток. Но этого и так хватило.

Играй «Барыс» агрессивно, сохраняя нынешнюю компактность — все это можно было бы понять, но так, в основном откатываясь, давать столько идеальных возможностей сопернику, который и без них способен переиграть казахстанскую команду — это приговор. Вернется Мозякин, а он наверняка сыграет во второй встрече, и что тогда будет делать Занковец?

Вполне возможно, что он сменит подход. И если лидеры начнут попадать — все еще может получиться. Но закладываться на это, понятно, не стоит. У Воробьева хватает рецептов едва ли не на все случаи жизни. Правда, контроль шайбы у него еще никто по ходу отдельно взятой серии не смог забрать. Может, «Барыс» попытается? Хорошая будет проверка.

Игорь ЕРОНКО.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Смотрите, какие письма "МЮ" рассылает болельщикам перед выездом в Ростов-на-Дону

Каррера объяснил, почему не пожал руку Глушакову

Россию отстраняют от Олимпиады-2018