Вечеринка без Мозякина

КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА-2017. ВОСТОК. ½ финала.

МЕТАЛЛУРГ Мг — БАРЫС — 1 — 0.

МЕТАЛЛУРГ Мг — БАРЫС — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Осала — 4 (бол., Семин, Береглазов), 10:53 — 1:0. Филиппи — 3 (Зарипов, Коварж), 43:43 — 2:0. Коварж — 5 (Бирюков, Ден. Казионов), 47:52 — 3:0. Осала — 4 (бол., Филиппи, Хабаров), 59:40 — 4:0. Вратари: Кошечкин — Карлссон (56:59 — 57:44). Штраф: 22 — 12. Броски: 42 (12+15+15) — 30 (12+10+8). Судьи: Беляев, Одиньш. 9 марта. Магнитогорск. «Арена Металлург». 7199 зрителей.

Счет в серии: 1−0.

Как говорится в американской поговорке — No Mozyakin, no party? («Без Мозякина нет праздника»?) Как бы не так. Лучший снайпер и бомбардир в истории чемпионатов России приболел, но вечеринка в Магнитогорске состоялась и в отсутствие капитана. И глубины состава действующего обладателя Кубка Гагарина вполне хватило на «Барыс», которому явно недоставало собственного капитана — продолжающего восстанавливаться Брэндона Боченски. Пушкарев из игры выпал, что, конечно, не прибавило остроты первой тройке. Хотя Бойд и Доус очень старались.

Собственно, два канадских казахстанца — единственные, у кого что-то получалось. Почти все моменты астанчан были созданы при активнейшем участии этого дуэта. И у Доуса в начале третьего периода был шикарнейший шанс сравнять счет, но Найджел не попал в пустые уже ворота. На что «Магнитка» тут же ответила шайбой Филиппи и фактически сняла все вопросы о победителе.

Чех, к слову, отлично выглядел в роли заменителя Мозякина в первом звене. Перебравшись с позиции центрфорварда на левый фланг, он даже прибавил, получив возможность атаковать первым темпом и сбросив оковы оборонительных обязанностей. Хорош был и Семин, что порядком удивило. Ноги не выключал, в силовую лез, опрокинул Бойда классным встречным хитом спиной, после чего сцепился с ним и Баркером, выгадав своей команде две минуты большинства, позволившие прибрать инициативу к рукам. И вскоре Осала — в следующем уже большинстве — с лету добил шайбу в ворота после хитрого кистевого броска все того же Семина.

Вторая тройка тоже провела хороший матч, особенно это касается Осалы, да и четвертая была в порядке — именно затяжная позиционка братьев Казионовых и Платонова, постоянно угрожавшего воротам Карлссона, привела к шайбе Коваржа, сменившего Дмитрия Казионова по ходу атаки.

Занковец удивил половинчатыми решениями. Попыток забрать контроль шайбы — едва ли не ключевой аспект серии — практически не предпринимал. Были неплохие позиционные атаки, однако защитники их особо не поддерживали. При этом он не пытался ограничить игрокам «Магнитки» количество времени на принятие решений. Сыграл в «1−2−2», но максимум — нейтральные. Смысла в этом никакого не было — заточенный на достаточно сложную игру в атаке «Металлург» получал возможность вырезать излюбленные диагонали, пусть на пути и встречалась пара клюшек, и они регулярно проходили. Достаточно сказать, что «сталевары» пять раз выходили «1 в 0», реализовав, впрочем, лишь одну из попыток. Но этого и так хватило.

Играй «Барыс» агрессивно, сохраняя нынешнюю компактность — все это можно было бы понять, но так, в основном откатываясь, давать столько идеальных возможностей сопернику, который и без них способен переиграть казахстанскую команду — это приговор. Вернется Мозякин, а он наверняка сыграет во второй встрече, и что тогда будет делать Занковец?

Вполне возможно, что он сменит подход. И если лидеры начнут попадать — все еще может получиться. Но закладываться на это, понятно, не стоит. У Воробьева хватает рецептов едва ли не на все случаи жизни. Правда, контроль шайбы у него еще никто по ходу отдельно взятой серии не смог забрать. Может, «Барыс» попытается? Хорошая будет проверка.

Игорь ЕРОНКО.