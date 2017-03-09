ХК «Локомотив» продлил соглашения с защитником Кронваллем и вратарем Суднициным

Контракты Кронвалля и Судницина продлены еще на один сезон.

Кронвалль, выступающий за «Локомотив» с 2012 года, в текущем сезоне набрал 18 (6 шайб + 12 передач) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и отметился тремя голами и четырьмя передачами в семи играх плей-офф. Судницын в «регулярке» отыграл 20 матчей (12 побед, 5 поражений), пропустив 44 шайбы при 91,1% отраженных бросков.

Кроме того, «Локомотив» еще на два года продлил контракты с тремя хоккеистами 1997 года рождения — вратарем Антоном Красоткиным и нападающими Романом Крикуненко и Данилом Юртайкиным. У них будут действовать двусторонние контракты.