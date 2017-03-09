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9 марта 2017, 21:34 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Локомотив» продлил соглашения с защитником Кронваллем и вратарем Суднициным

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» продлил односторонние соглашения с защитником Стаффаном Кронваллем и вратарем Александром Суднициным, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Контракты Кронвалля и Судницина продлены еще на один сезон.

Кронвалль, выступающий за «Локомотив» с 2012 года, в текущем сезоне набрал 18 (6 шайб + 12 передач) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и отметился тремя голами и четырьмя передачами в семи играх плей-офф. Судницын в «регулярке» отыграл 20 матчей (12 побед, 5 поражений), пропустив 44 шайбы при 91,1% отраженных бросков.

Кроме того, «Локомотив» еще на два года продлил контракты с тремя хоккеистами 1997 года рождения — вратарем Антоном Красоткиным и нападающими Романом Крикуненко и Данилом Юртайкиным. У них будут действовать двусторонние контракты.

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