ХК «Локомотив» продлил соглашения с защитником Кронваллем и вратарем Суднициным
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» продлил односторонние соглашения с защитником Стаффаном Кронваллем и вратарем Александром Суднициным, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Контракты Кронвалля и Судницина продлены еще на один сезон.
Кронвалль, выступающий за «Локомотив» с 2012 года, в текущем сезоне набрал 18 (6 шайб + 12 передач) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и отметился тремя голами и четырьмя передачами в семи играх
Кроме того, «Локомотив» еще на два года продлил контракты с тремя хоккеистами 1997 года рождения — вратарем Антоном Красоткиным и нападающими Романом Крикуненко и Данилом Юртайкиным. У них будут действовать двусторонние контракты.
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