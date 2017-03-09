«Сколько я забил?» Осала не поверил своей результативности
На послематчевой
пресс-конференции тренеры «Магнитки» и «Барыса» были традиционно немногословны, а хоккеисты «Металлурга» охотно делились рецептами, как обыграть казахстанскую команду.онно немногословны.
— Опять я? — около раздевалки пытается отказаться от интервью Ярослав Косов. Но не зря же форварда отмечает тренерский штаб «Магнитки». Он серьезно прибавил после новогодних праздников. Вот и сегодня был одним из самых ярких игроков на площадке. Поэтому без общения с прессой — никак.
— Немного волновались,
— «Барыс» играл жестко?
— Скажу так: с «Куньлунем» мы не особенно играли в тело, а сейчас сделали на этом упор.
— Тяжело без Мозякина?
— Конечно, Сергея не хватало. Его отсутствие ощущалось. Но ничего — справились.
— Ощущали, что соперник по второму раунду — уже более серьезный?
— «Барыс» — более мобильная команда. Они хорошо переходят из обороны в атаку, первое звено очень хорошее у них. Но еще раз скажу, что мы хорошо сыграли в свою игру.
— Помните прошлогодний полуфинал с «Сибирью»? —
— Я же в Финляндии был, залечивал перелом ноги. Да и зачем вспоминать, сегодня — новый
— В чем секрет успеха в первом матче с «Барысом»?
— У нас получился хороший старт, и дальше мы смогли прибавить по ходу матча.
— Отсутствие Мозякина было ощутимым?
— Он же лучший игрок за пределами НХЛ! Конечно! Но лично на моей игре это не сказалось. Хотя у нас были иные игровые сочетания.
— Как сдержать первое звено «Барыса»?
— Когда я выхожу против них, то становлюсь
— Какой аспект в матчах против «Барыса» самый тяжелый?
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— Сегодня ты забил 50-й гол за «Металлург».
— Правда? Так много?! — смеется финн. — Не знал, честно! Вроде играю за «Металлург» не так много.
— Ну как — следующий матч — 250-й за «Магнитку».
— Ну просто вечер открытий!
А вот на
— Хорошо начали серию, готовимся дальше, — замечает Воробьев.
— Сложилось впечатление, что Филиппи наигрывался с Коваржем и Зариповым. Уж очень хорошо сыграл.
— Нет, мы их не наигрывали. Пришлось выходить из положения, получилось неплохо, согласен.
— Вас тревожит, что Сантала давно не набирает очков?
— Я отношусь нормально к выигрышам, а кто забивает — все равно. Если помните — он у нас ногу сломал так, между делом, и вышел уже через три недели, что само по себе уже геройство!
— Мы были недостаточно хороши для победы, — говорит Занковец. — В чем именно? Не были достаточно агрессивны в атаке, нужно было заслужить гол. Мы этого не сделали.
— Не рисковали, оставляя в воротах Карлссона, который без замен отыграл серию с «Траткором»?
— У него было время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Не думаю, что нужно менять вратаря, который принес нам успех на первой стадии.
— Выход в полуфинал «Востока» раскрепостил вашу команду?
— Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур — туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Но пока мы не настолько хороши, чтобы побеждать «Металлург».
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