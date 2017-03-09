«Сколько я забил?» Осала не поверил своей результативности

— Опять я? — около раздевалки пытается отказаться от интервью Ярослав Косов. Но не зря же форварда отмечает тренерский штаб «Магнитки». Он серьезно прибавил после новогодних праздников. Вот и сегодня был одним из самых ярких игроков на площадке. Поэтому без общения с прессой — никак.

— Немного волновались, все-таки начало серии, это всегда так, — рассуждает Ярослав. — Грамотно расставили акценты, поэтому и победили. Хорошо сыграли не только в атаке, но и в обороне.

— «Барыс» играл жестко?

— Скажу так: с «Куньлунем» мы не особенно играли в тело, а сейчас сделали на этом упор.

— Тяжело без Мозякина?

— Конечно, Сергея не хватало. Его отсутствие ощущалось. Но ничего — справились.

— Ощущали, что соперник по второму раунду — уже более серьезный?

— «Барыс» — более мобильная команда. Они хорошо переходят из обороны в атаку, первое звено очень хорошее у них. Но еще раз скажу, что мы хорошо сыграли в свою игру.

— Помните прошлогодний полуфинал с «Сибирью»? — зачем-то спрашивают у Оскара Осалы. Автор победного гола даже и не знает как ответить.

— Я же в Финляндии был, залечивал перелом ноги. Да и зачем вспоминать, сегодня — новый плей-офф, все другое.

— В чем секрет успеха в первом матче с «Барысом»?

— У нас получился хороший старт, и дальше мы смогли прибавить по ходу матча.

— Отсутствие Мозякина было ощутимым?

— Он же лучший игрок за пределами НХЛ! Конечно! Но лично на моей игре это не сказалось. Хотя у нас были иные игровые сочетания.

— Как сдержать первое звено «Барыса»?

— Когда я выхожу против них, то становлюсь супер-внимательным. С ними нужно больше контролировать шайбу, не давать им владеть шайбой и атаковать.

— Какой аспект в матчах против «Барыса» самый тяжелый?

— Во-первых, у них хорошее большинство. Во-вторых — вратарская линия. В-третьих — система игры. Поэтому я полагаю, что счета все же будут небольшими. Первые два периода на табло было 1:0. Они знали, что нужно делать. Потом нам удалось забросить несколько шайб, чему я очень рад — мы не дали сопернику шансов.

— Сегодня ты забил 50-й гол за «Металлург».

— Правда? Так много?! — смеется финн. — Не знал, честно! Вроде играю за «Металлург» не так много.

— Ну как — следующий матч — 250-й за «Магнитку».

— Ну просто вечер открытий!

А вот на пресс-конференции ждать открытий не приходится. И Воробьев, и Занковец понимают, что вся борьба еще впереди. Никто не хочет раскрываться перед соперником.

— Хорошо начали серию, готовимся дальше, — замечает Воробьев.

— Сложилось впечатление, что Филиппи наигрывался с Коваржем и Зариповым. Уж очень хорошо сыграл.

— Нет, мы их не наигрывали. Пришлось выходить из положения, получилось неплохо, согласен.

— Вас тревожит, что Сантала давно не набирает очков?

— Я отношусь нормально к выигрышам, а кто забивает — все равно. Если помните — он у нас ногу сломал так, между делом, и вышел уже через три недели, что само по себе уже геройство!

— Мы были недостаточно хороши для победы, — говорит Занковец. — В чем именно? Не были достаточно агрессивны в атаке, нужно было заслужить гол. Мы этого не сделали.

— Не рисковали, оставляя в воротах Карлссона, который без замен отыграл серию с «Траткором»?

— У него было время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Не думаю, что нужно менять вратаря, который принес нам успех на первой стадии.

— Выход в полуфинал «Востока» раскрепостил вашу команду?

— Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур — туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Но пока мы не настолько хороши, чтобы побеждать «Металлург».