— Я бы сказал, что мы играли неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы претендовать на победу.



— То, что вы прошли первую стадию — насколько это раскрепостило команду? Аппетит приходит во время еды?

— Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур — туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Раскрепощены или скованы? Я не заметил, чтобы мы были скованы, но просто были недостаточно хороши, чтобы победить «Металлург».



— В первой стадии у вас большая нагрузка выпала на вратаря, но и сейчас он вновь в игре. Он основной?

— Он у нас был на первом этапе основным, как раз была пауза, чтобы отдохнуть. Не было смысла менять вратаря, который принес нам успех.



— Вы сказали, что команда была сегодня недостаточно хороша. В каких именно моментах стоит прибавить?

— Мы не были достаточно агрессивны в атаке, чтобы заработать, заслужить этот гол. Это основное.