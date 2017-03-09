Эдуард Занковец: Если команда выходит в следующий тур — туда не имеет смысла попадать, если не бороться
Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал матч
плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» — 0:4.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я бы сказал, что мы играли неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы претендовать на победу.
— То, что вы прошли первую стадию — насколько это раскрепостило команду? Аппетит приходит во время еды?
— Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур — туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Раскрепощены или скованы? Я не заметил, чтобы мы были скованы, но просто были недостаточно хороши, чтобы победить «Металлург».
— В первой стадии у вас большая нагрузка выпала на вратаря, но и сейчас он вновь в игре. Он основной?
— Он у нас был на первом этапе основным, как раз была пауза, чтобы отдохнуть. Не было смысла менять вратаря, который принес нам успех.
— Вы сказали, что команда была сегодня недостаточно хороша. В каких именно моментах стоит прибавить?
— Мы не были достаточно агрессивны в атаке, чтобы заработать, заслужить этот гол. Это основное.
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