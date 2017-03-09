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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29023944/
9 марта 2017, 20:39 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Эдуард Занковец: Если команда выходит в следующий тур — туда не имеет смысла попадать, если не бороться

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал матч плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» — 0:4.

Главный тренер <span class=error>астанинского</span> <span class=error>Барыса</span> Эдуард <span class=error>Занковец</span> прокомментировал матч <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> с магнитогорским Металлургом — 0:4. Увеличить
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— Я бы сказал, что мы играли неплохо, но недостаточно хорошо, чтобы претендовать на победу.

— То, что вы прошли первую стадию — насколько это раскрепостило команду? Аппетит приходит во время еды?
— Мы готовы бороться. Если команда выходит в следующий тур — туда не имеет смысла попадать, если не бороться. Раскрепощены или скованы? Я не заметил, чтобы мы были скованы, но просто были недостаточно хороши, чтобы победить «Металлург».

— В первой стадии у вас большая нагрузка выпала на вратаря, но и сейчас он вновь в игре. Он основной?
— Он у нас был на первом этапе основным, как раз была пауза, чтобы отдохнуть. Не было смысла менять вратаря, который принес нам успех.

— Вы сказали, что команда была сегодня недостаточно хороша. В каких именно моментах стоит прибавить?
— Мы не были достаточно агрессивны в атаке, чтобы заработать, заслужить этот гол. Это основное.

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