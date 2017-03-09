Форсированная «Магнитка». «Металлург» начал серию с уверенной победы
Магнитогорский «Металлург» начал с уверенной победы в полуфинале Востока, в которой не принял участие Сергей Мозякин.
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Уже традиция — чем дальше «Металлург» продвигается по
«Голов решающих он гений, забьет вам Тимкин наш Евгений!», — например, про 23-го номера «Металлурга», который решил исход прошлогоднего финала. Или вот, про новичка-финна: «В хоккее мысль его талантлива! И опыт с ним! Он — Томми Сантала!». К решающим стадиям кубковых баталий такие короткие эпиграммы должны появиться про каждого игрока.
А пока в Магнитогорске продолжают примерять к хоккеистам киношные амплуа. Перед первым матчем с «Барысом» на стадионе вывесили афишу «Fast five» — это англоязычное название пятого эпизода
Сюрприз организовали жены и подруги игроков. Каждая из них заказала индивидуальную толстовку с фамилией и номером благоверного на спине. «Спецодежду» выдали и всем детям игроков, так что теперь «семейную» ложу не спутать ни с чем!..
…А вот тренерский штаб «Металлурга» удивляет составом. В первом звене — вместе с Зариповым и Коваржем еще один чех, Томаш Филиппи. А Сергей Мозякин оказывается вне ростера. Говорят, капитан почувствовал недомогание, и его решили поберечь.
«Барыс» делает ставку на блицкриг, едва не забивая в первой же атаке. После броска Бойда шайба со свистом пролетает мимо штанги. Видно, что уральцам нужно время, чтобы втянуться в игру — команда отдыхала от игр больше недели. Астанинцы навязывают жесткий хоккей, «сталевары» поддерживают. Никаких прокатов, хоккеисты втыкаются друг в друга, аж искры летят.
Биаркер и Бойд вдвоем отправляются бить Семина, в итоге «Магнитка» играет в большнистве. И дважды Филиппи не забивает: сначала Карлссон вытаскивает шайбу из дальней девятки, затем снаряд застревает в частоколе ног и клюшек на пятаке. На одиннадцатой минуте «Магнитка»
Во втором периоде «Магнитка» доминирует по полной программе. Но Карлссон нацелен сыграть лучший матч в сезоне. Оборона «Барыса» раз за разом оставляет своего голкипера
Ключевой эпизод вечера случается на четвертой минуте третьего периода. Доус с метра не попадает в пустые ворота. В ответной атаке в очередной раз один на один убегает Томаш Филиппи. И точностью снайпера чех посылает шайбу между щитков Карлссона, диск от ноги вратаря заходит в дальний угол. 2:0 — и «Магнитка» уже не отпустит, это ясно.
Вскоре Коварж, успевая добежать с лавки, прошивает шведа издалека, а точку ставит Зарипов, на последней минуте замыкая классическую трехходовку. 4:0 — «Металлург» в режиме форсажа и без капитана.
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