Канарейкин: Есть вопросы к дисциплине «Авангарда» во 2-м периоде матча с «Ак Барсом»

«Авангард» в четверг на своем льду уступил «Ак Барсу» в овертайме со счетом 1:2.

«Была совершенно равная игра. Соперник победил, забросив на одну шайбу больше. Есть вопросы по дисциплине во втором периоде, много удалялись. Я сейчас посмотрел эпизод с удалением у Казани, когда Яруллин атаковал Зубова — у меня большие вопросы», — цитирует Канарейкина сайт «Ак Барса».

«Мы понимаем, что “Ак Барс” команда дисциплинированная. Зинэтула Билялетдинов уже давно с ней работает, всё там давно привито. Меняются поколения, а схема игры остается. Игра системная, игра на победу. Что касается нас, то мы ждали эту игру, мы ответили на нее. Будем готовиться к следующему матчу», — добавил тренер.

Билялетдинов, в свою очередь, заявил, что «обе команды играли достаточно хорошо, но была какая-то определенная нервозность из-за высокой ответственности».

Вторая игра серии до четырех побед состоится в Омске 11 марта.