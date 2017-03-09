Канарейкин: Есть вопросы к дисциплине «Авангарда» во 2-м периоде матча с «Ак Барсом»
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Главный тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин заявил, что у него есть вопросы относительно дисциплины игроков своей команды во втором периоде первого матча ¼ финала плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом».
«Авангард» в четверг на своем льду уступил «Ак Барсу» в овертайме со счетом 1:2.
«Была совершенно равная игра. Соперник победил, забросив на одну шайбу больше. Есть вопросы по дисциплине во втором периоде, много удалялись. Я сейчас посмотрел эпизод с удалением у Казани, когда Яруллин атаковал Зубова — у меня большие вопросы», — цитирует Канарейкина сайт «Ак Барса».
«Мы понимаем, что “Ак Барс” команда дисциплинированная. Зинэтула Билялетдинов уже давно с ней работает, всё там давно привито. Меняются поколения, а схема игры остается. Игра системная, игра на победу. Что касается нас, то мы ждали эту игру, мы ответили на нее. Будем готовиться к следующему матчу», — добавил тренер.
Билялетдинов, в свою очередь, заявил, что «обе команды играли достаточно хорошо, но была
Вторая игра серии до четырех побед состоится в Омске 11 марта.
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