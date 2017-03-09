Вратарь «Магнитки» Кошечкин повторил рекорд Еременко по количеству «сухих» игр

«Металлург» в четверг со счетом 4:0 обыграл на своем льду астанинский «Барыс» в первой игре ¼ финала плей-офф КХЛ. Кошечкин провел на льду весь матч, отразив 30 бросков по своим воротам.

Кошечкин — чемпион мира 2009 года, серебряный призер чемпионата мира 2010 года, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года в составе сборной России. С 2013 года 33-летний голкипер выступает за «Магнитку», в составе которой дважды завоевал Кубок Гагарина (2014, 2016). Ранее играл за череповецкую «Северсталь», тольяттинскую «Ладу», казанский «Ак Барс», альметьевский «Нефтяник» и «Олимпию» из Кирово-Чепецка.