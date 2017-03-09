Магнитогорский «Металлург» победил «Барыс» в первом матче ¼ финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» на своей площадке победил со счетом 4:0 астанинский «Барыс» в первом матче серии ¼ финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы забросили Оскар Осала (11-я минута), Томаш Филиппи (44), Ян Коварж (48) и Данис Зарипов (60).
Форвард магнитогорцев Сергей Мозякин участие в матче не принимал
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Вторая игра пройдет 11 марта в Магнитогорске.
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