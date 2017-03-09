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9 марта 2017, 19:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Магнитогорский «Металлург» победил «Барыс» в первом матче ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» на своей площадке победил со счетом 4:0 астанинский «Барыс» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<em>МОСКВА 9 марта. /ТАСС/.</em> Магнитогорский Металлург на своей площадке победил со счетом 4:0 <span class=error>астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> в первом матче серии ¼ финала <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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Шайбы забросили Оскар Осала (11-я минута), Томаш Филиппи (44), Ян Коварж (48) и Данис Зарипов (60).

Форвард магнитогорцев Сергей Мозякин участие в матче не принимал из-за недомогания.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Металлурга». Вторая игра пройдет 11 марта в Магнитогорске.

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