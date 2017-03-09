Когда Омск не рад Свитову. «Ак Барс» перетерпел «Авангард»

За «Авангард» пришло поболеть… московское «Динамо»

Найти на трибунах московских арен или питерского Ледового селебрити не проблема. Зачастую на хоккей заглядывают звёзды из смежных видов спорта, вроде Александра Кержакова или Леонида Слуцкого. В Омске с этим сложнее. Да, здесь живёт и тренируется (в том числе с Владимиром Соботкой) боец Александр Шлеменко, но на нём перечень громких имён заканчивается. По сути, нет и спортивных команд, с которыми хоккеисты могли бы дружить семьями. Волейбольная «Омичка» обанкротилась и оставила «Авангард» единственной командой города, играющей в элите. Впрочем, иногда на хоккей заглядываю приезжие команды. Так, на матч с «Ак Барсом» поболеть за «Авангард» в полном составе явилось… московское «Динамо». Вспоминая финал 2012 года и учитывая отношения между омским и столичным клубами, это кажется абсурдным. Но речь, разумеется, идёт не о хоккейном «Динамо», которое накануне обыграло СКА, а о женском баскетбольном, дублирующий состав которого играл в эти дни с омским «Нефтяником». Перед тем, как отправиться в Екатеринбург, девушки решили поддержать подопечных Фёдора Канарейкина.



Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 9.03.2017, 16:00 1:2 ОТ Авангард Ак Барс

Канарейкина и Билялетдинова всё устраивает?

«Авангард» и «Ак Барс» благополучно преодолели первый раунд и, похоже, их наставников по итогам выигранных серий всё устраивает. По крайней мере, такой вывод можно сделать из составов на первый очный матч. Зинэтула Билялетдинов выпустил точно такой же набор игроков, что в Казани обыгрывал «Салават Юлаев». По-прежнему в запасе сидят Дмитрий Обухов, Стефан Эллиотт и Андрей Чибисов. Вместо ротации главный тренер «барсов» выбирает стабильность. Не ищет от добра добра и его коллега. Фёдор Канарейкин, похоже, определился с набором защитников, отложив в сторону эксперимент с введение в состав Никиты Никитина. Ну, а за перерыв между сериями окончательно выздоровели Александр Пережогин и Пётр Хохряков, поочерёдно пропускавшие игры с «Адмиралом». По сути, омичи презентовали тот же состав, что и на первую игру плей-офф, только форвард первого звена Пережогин стал выходить в четвёртой тройке, а его место занял Максим Пестушко. Чтобы в серии с родной командой на лёд вышел казанец Данил Файзуллин, должно случиться что-то экстраординарное вроде травмы отдельного форварда или общекомандного провала.



Стартовый штурм «Авангарду» не помог

Первый период команды закончили с нулями на табло, но это не значит, что на льду «Арены Омск» не было опасных моментов. Если кто и может занести себе в актив стартовый отрезок, так это хозяева. Хоккеисты «Авангарда» начали матч активнее казанцев, чем удивили тех, кто наблюдал за ходом серии с «Адмиралом». В первом раунде омичи долго раскачивались, позволяя сопернику поднять голову. «Ак Барсу» же пришлось прочувствовать на себе, что такое омский штурм. Резвое начало привело к удалению Атте Охтамаа уже на первой минуте. «Ястребы» своё большинство не реализовали, но заставили гостей понервничать. И уже в равных составах подопечные Канарейкина продолжали нагнетать остроту у ворот Эмиля Гарипова. Бросалось в глаза, что омичи готовы накрывать «Ак Барс» в его зоне и ловить казанцев на их же ошибках. Благо обрезы Захарчука и Ко не были чем-то из ряда вон выходящим.

Захарчук уничтожал только взглядом

Если кого и стоило игрокам «Авангарда» опасаться в составе «Ак Барса», так это Степана Захарчука. Сумеют ли омичи выдержать силовое давление от самого жёсткого защитника этого розыгрыша Кубка Гагарина, было одной из главных интриг серии. И первое падение в непосредственной близости от человека, сломавшего Антона Лазарева и Томаша Мертля, произошло уже на первых минутах. Упал и ударился о борт Николай Лемтюгов, пострадав от… взгляда Захарчука. Степану достаточно было проехать рядом, чтобы лучший бомбардир «Авангарда» в «регулярке» потерял равновесие. А вот играть в тело 7-й номер казанцев не спешил. Один-единственный силовой приём за весь матч — ничтожно мало для главного устрашителя в составе «Ак Барса». Да и вся казанская команда играла скорее терпеливо, нежели жёстко.