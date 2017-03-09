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9 марта 2017, 18:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» в гостях в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 2:1 в первом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<em>МОСКВА 9 марта. /ТАСС/. </em>Казанский Ак Барс в гостях в овертайме одержал победу над омским Авангардом со счетом 2:1 в первом матче серии ¼ финала <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Александр Свитов (33-я минута) и Артем Лукоянов (62). У хозяев отличился Евгений Медведев (60).

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет 11 марта в Омске.

9.03.2017 16:00 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Арена Омск"
Авангард 1:2 ОТ Ак Барс
(0:0, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Доминик Фурх 58:43 (Д. Фурх 59:11) Эмиль Гарипов
1-й период
Атте Охтамаа 00:47
12:15 Дэвид Бут
19:59 Виталий Меньшиков
19:59 Виталий Меньшиков
2-й период
31:34 Виталий Меньшиков
Александр Свитов (В. Ткачев, И. Секач) 32:21
Михаил Варнаков 33:22
37:05 Николай Лемтюгов
3-й период
Альберт Яруллин 41:55
59:11 Евгений Медведев (А. Бурдасов, И. Михеев)
Овертайм
Артем Лукоянов (Р. Батыршин) 61:47
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Новости КХЛ

«Авангард» попробует впервые пройти «Ак Барс» в плей-офф КХЛ

«Авангард» попробует впервые пройти «Ак Барс» в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Матчами в Магнитогорске и Омске в четверг открываются серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. «Магнитка», «Авангард», казанский «Ак Барс» и «Барыс» из Астаны определят двух участников финала Востока.
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