«Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» в гостях в овертайме одержал победу над омским «Авангардом» со счетом 2:1 в первом матче серии ¼ финала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей шайбы забросили Александр Свитов (33-я минута) и Артем Лукоянов (62). У хозяев отличился Евгений Медведев (60).
«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет 11 марта в Омске.
|9.03.2017 16:00
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Арена Омск"
Главные тренеры
|Федор Канарейкин
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Доминик Фурх 58:43 (Д. Фурх 59:11)
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Атте Охтамаа
|00:47
|12:15
|Дэвид Бут
|19:59
|Виталий Меньшиков
|19:59
|Виталий Меньшиков
|2-й период
|31:34
|Виталий Меньшиков
|Александр Свитов (В. Ткачев, И. Секач)
|32:21
|Михаил Варнаков
|33:22
|37:05
|Николай Лемтюгов
|3-й период
|Альберт Яруллин
|41:55
|59:11
|Евгений Медведев (А. Бурдасов, И. Михеев)
|Овертайм
|Артем Лукоянов (Р. Батыршин)
|61:47
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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