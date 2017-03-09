КХЛ дисквалифицировала защитника «Локомотива» Рафикова на один матч

Игра в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2. В первом периоде травму у армейцев после столкновения с Рафиковым получил нападающий Грегг Скотт. Арбитры в этом эпизоде нарушения не зафиксировали. После игры главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов сообщил, что Скотт выбыл надолго.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника “Локомотива” Рушана Рафикова наказание — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 мин.), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.