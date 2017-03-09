КХЛ дисквалифицировала защитника «Локомотива» Рафикова на один матч
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать на один матч и наложить денежный штраф на защитника ярославского «Локомотива» Рушана Рафикова за эпизод в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Игра в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2. В первом периоде травму у армейцев после столкновения с Рафиковым получил нападающий Грегг Скотт. Арбитры в этом эпизоде нарушения не зафиксировали. После игры главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов сообщил, что Скотт выбыл надолго.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника “Локомотива” Рушана Рафикова наказание — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 мин.), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
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