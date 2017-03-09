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9 марта 2017, 18:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ: Эпизоды первых матчей полуфиналов Запада при необходимости отправят в СДК

Континентальная хоккейная лига сообщила, что моменты первых матчей полуфинальных серий Западной конференции находятся на рассмотрении комиссии по оценке судейства.

«Моменты первых матчей полуфинальных серий Западной конференции находятся на рассмотрении комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ. При необходимости соответствующие решения будут направлены в спортивно-дисциплинарный комитет для квалификации в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.
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