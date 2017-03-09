Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29021732/
9 марта 2017, 17:27 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Мозякин «приболел», поэтому пропускает первый матч серии с ХК «Барыс» — Величкин

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин не сыграет в первом матче серии плей-офф КХЛ против «Барыса» из Астаны, потому что приболел, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент магнитогорского хоккейного клуба Геннадий Величкин.

«Металлург» в четверг проводит в Магнитогорске первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Барыса». Мозякин не вошел в состав на игру.

«Сергей Мозякин приболел», — ответил Величкин на вопрос о причинах отсутствия капитана в составе «Магнитки» на матч.

В нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ Мозякин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи в пяти матчах.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

«Авангард» попробует впервые пройти «Ак Барс» в плей-офф КХЛ

«Авангард» попробует впервые пройти «Ак Барс» в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Матчами в Магнитогорске и Омске в четверг открываются серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. «Магнитка», «Авангард», казанский «Ак Барс» и «Барыс» из Астаны определят двух участников финала Востока.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин