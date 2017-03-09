«Металлург» в четверг проводит в Магнитогорске первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Барыса». Мозякин не вошел в состав на игру.

«Сергей Мозякин приболел», — ответил Величкин на вопрос о причинах отсутствия капитана в составе «Магнитки» на матч.