Мозякин «приболел», поэтому пропускает первый матч серии с ХК «Барыс» — Величкин
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин не сыграет в первом матче серии плей-офф КХЛ против «Барыса» из Астаны, потому что приболел, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент магнитогорского хоккейного клуба Геннадий Величкин.
«Металлург» в четверг проводит в Магнитогорске первый матч серии второго раунда
«Сергей Мозякин приболел», — ответил Величкин на вопрос о причинах отсутствия капитана в составе «Магнитки» на матч.
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