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9 марта 2017, 17:11 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Михаил Головков: «Витязь» договорился о продолжении сотрудничества с Беловым

Президент «Витязя» Михаил Головков сообщил, что клуб в ближайшее время обсудит детали нового контракта с главным тренером Валерием Беловым.

В нынешнем сезоне подмосковная команда впервые вышла в плей-офф КХЛ, где со счетом 0−4 в серии уступила СКА.

Белов перед началом сезона подписал с «Витязем» контракт по схеме «1+1». В феврале Головков заявил, что вопрос продления контракта с Беловым зависит исключительно от самого специалиста.

«Проблем никаких нет, есть обоюдное желание продолжить совместную работу. Мы договорились о сотрудничестве с Валерием Беловым на следующий сезон, а детали контракта обсудим в ближайшее время», — цитирует Головкова «Р-Спорт».

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Новости КХЛ

«Витязь» договорился о сотрудничестве с тренером Беловым в сезоне-17/18

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Витязь» договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером Валерием Беловым в следующем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» президент подмосковного клуба Михаил Головков.
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