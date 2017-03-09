Михаил Головков: «Витязь» договорился о продолжении сотрудничества с Беловым

В нынешнем сезоне подмосковная команда впервые вышла в плей-офф КХЛ, где со счетом 0−4 в серии уступила СКА.

Белов перед началом сезона подписал с «Витязем» контракт по схеме «1+1». В феврале Головков заявил, что вопрос продления контракта с Беловым зависит исключительно от самого специалиста.

«Проблем никаких нет, есть обоюдное желание продолжить совместную работу. Мы договорились о сотрудничестве с Валерием Беловым на следующий сезон, а детали контракта обсудим в ближайшее время», — цитирует Головкова «Р-Спорт».