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9 марта 2017, 17:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» договорился о сотрудничестве с тренером Беловым в сезоне-17/18

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Витязь» договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером Валерием Беловым в следующем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» президент подмосковного клуба Михаил Головков.

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 в серии уступил петербургскому СКА. Белов, предыдущие десять лет работавший в системе казанского «Ак Барса», перед началом сезона подписал с «Витязем» контракт по схеме «1+1». 14 февраля Головков заявил, что вопрос продления контракта с Беловым зависит исключительно от самого специалиста.

«Проблем никаких нет, есть обоюдное желание продолжить совместную работу. Мы договорились о сотрудничестве с Валерием Беловым на следующий сезон, а детали контракта обсудим в ближайшее время», — сказал Головков по телефону.

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