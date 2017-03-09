«Витязь» договорился о сотрудничестве с тренером Беловым в сезоне-17/18

«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф, где со счетом 0−4 в серии уступил петербургскому СКА. Белов, предыдущие десять лет работавший в системе казанского «Ак Барса», перед началом сезона подписал с «Витязем» контракт по схеме «1+1». 14 февраля Головков заявил, что вопрос продления контракта с Беловым зависит исключительно от самого специалиста.

«Проблем никаких нет, есть обоюдное желание продолжить совместную работу. Мы договорились о сотрудничестве с Валерием Беловым на следующий сезон, а детали контракта обсудим в ближайшее время», — сказал Головков по телефону.