«Витязь» договорился о сотрудничестве с тренером Беловым в сезоне-17/18
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Витязь» договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером Валерием Беловым в следующем сезоне КХЛ, сообщил агентству «Р-Спорт» президент подмосковного клуба Михаил Головков.
«Витязь» в сезоне-2016/17 впервые в истории КХЛ вышел в
«Проблем никаких нет, есть обоюдное желание продолжить совместную работу. Мы договорились о сотрудничестве с Валерием Беловым на следующий сезон, а детали контракта обсудим в ближайшее время», — сказал Головков по телефону.
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