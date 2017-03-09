Итоги сезона. «Адмирал»: стабильность наперекор календарю

Регулярный чемпионат. Лучший сезон дальневосточного хоккея

Каждый успешный сезон команд с Дальнего Востока напоминает сказку. Ещё со времён выступлений «Амура» в Суперлиге, где команды вылетали в Высшую лигу, царило предубеждение, что все соперники хабаровчан только и мечтают о том, что они покинут элиту. И всячески этому способствуют. С закрытием Суперлиги и появлением «Адмирала» на карте нашего хоккея дальневосточный хоккей начал стоять на ногах гораздо увереннее, но любое попадание местной команды в плей-офф всё равно воспринимается как настоящий прорыв. В конце концов, нежелание игроков жить в самолётах и другие сложности при формировании состава ещё никто не отменял. Вот и получается, что даже Ханну Йортикка после яркого первого сезона в «Амуре» не смог даже близко воспроизвести успех на следующий год. Не смог удержать планку и «Адмирал», который пробился в плей-офф в свой дебютный сезон, но во второй год финишировал на девятом месте. «Стабильность» и «Дальний Восток» в нашем хоккее долгое время считались словами антонимами, но Александру Андриевскому и его тренерскому штабу удалось поломать эту тенденцию.



Сразу оговоримся, что предпосылок к повторению прошлогоднего результата, когда «Адмирал» пробился в плей-офф, было немного. И дело даже не в том, что в межсезонье из Владивостока в Хабаровск вместе со всем руководством и административным штабом переехало девять игроков. Ключевых исполнителей среди них было раз-два и обчёлся. Скорее стоит говорить о внешних факторах, таких как обновлённый календарь регулярного чемпионата. То, что КХЛ отказалась от схемы «4 матча дома — 4 на выезде» в пользу «3−3», ударило, прежде всего, по командам из Сибири и Дальнего Востока. Они и так летали больше всех, а с нововведением перелёты стали для «Адмирала» и «Амура» настоящей подножкой на пути в плей-офф. И несмотря на то, что в декабре подопечные Андриевского потерпели семь поражений в одиннадцати матчах, регулярный сезон они прошли достаточно ровно. Показательно, что забравшись в восьмёрку в начале сезона, «моряки» не покидали её до самого финиша марафона.

Цитата С первых же матчей сезона «Адмирал» зарекомендовал себя весёлой и в чём-то даже безбашенной командой.

С первых же матчей сезона «Адмирал» зарекомендовал себя весёлой, и где-то даже безбашенной, командой. Основное время легко могло закончиться со счётом 3:3, а за «камбэком» последовать поражение по буллитам или в овертайме. А как иначе, когда мы говорим о коллективе, чей средний возраст чуть больше 25 лет? Моложе «моряков» во всей лиге всего три команды: «Сибирь», новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив». Долгое время дальневосточников кормила убийственная игра в большинстве, но держать планку на уровне 30% реализации весь сезон им не удалось. В дальнейшем результативность команды из Владивостока несколько спала, но, скажем, матч с «Нефтехимиком», закончившийся со счётом 7:5, надолго запомнят все, кто видел его в прямом эфире. Из знаковых побед можно также отметить домашний успех в матче с действующими обладателями Кубка Гагарина, а также игру в Подольске, по итогам которой «Адмирал» официально оформил второй за два года выход в плей-офф.

Плей-офф. Интрига ценой в шесть игроков

То, что «Адмирал» на флажке сохранил место в плей-офф, которое оберегал на протяжении пяти месяцев, само по себе казалось победой. Но «моряки», в отличие от «Витязя», который без особого сопротивления отдался СКА, на этом не успокоились. Подопечным Андриевского удалось покусать «Авангард», и даже результаты первых двух матчей не должны вводить в заблуждение. В стартовой игре серии дальневосточники как минимум два периода ни в чём не уступали фаворитам, проиграв лишь в овертайме, а через день надломились после травмы Саболича. Улетая домой во Владивосток, хоккеисты «Адмирала» имели в пассиве два поражения, но при этом их игра не оставляла ощущение безнадёги. Дальневосточники выглядели быстрее и злее омичей, а помимо всего прочего продемонстрировали, что умеют терпеть. Чем-то они напоминали раннюю «Сибирь» Квартальнова, которая за четыре года до этого также билась с «Авангардом» Матикайнена. Разница лишь в том, что новосибирцам тогда удалось довести дело до седьмой игры, а дальневосточникам — нет.



Звёздным часом «Адмирала» стали матчи во Владивостоке, которые жители европейской части страны рисковали проспать. Там, на «Фетисов-Арене», за тысячи километров от Омска, подопечные Фёдора Канарейкина оказались беспомощны не только перед маленькой коробкой, но и перед агрессивным стилем хозяев. Пока «ястребы» разбирались, где у них переключатель скорости принятия решений, «моряки» брали шайбу и незамысловатым способом доставляли её в ворота Доминика Фурха. Злыми гениями «Авангарда» стали его воспитанники Максим Казаков и Владимир Ткачёв. Первый забросил пять шайб в четырёх первых играх серии, в том числе — победную в матче № 3, а второй, по сути, сделал всё, чтобы команды вернулись в Омск при равном счёте.



Вот только даже усилий дальневосточных омичей не хватало «Адмиралу», чтобы продолжить бодаться с «Авангардом» без шести игроков основы. Потеряв по ходу серии из-за травм ведущего форварда Саболича, самого креативного защитника Блума и кубкового бойца Мнацяна, «моряки» оказались обескровлены. И как только у них закончился бензин — «Авангард» расправил плечи, нащупав свою игру. Но даже отсутствие голов в двух последних играх не отменяет того факта, что до этой весны команда с Дальнего Востока ни разу не выигрывала в плей-офф больше одной встречи. «Адмиралу» это удалось.

Цитата Улетая домой во Владивосток, хоккеисты «Адмирала» имели в пассиве два поражения, но при этом их игра не оставляла ощущение безнадёги.

Трансфер. Роберт Саболич

Во Владивостоке до сих пор с придыханием вспоминают Никласа Бергфорса. Швед, на счету которого и первый гол в истории «Адмирала», и первый хет-трик, является ещё и лучшим бомбардиром за всё время существования клуба. Ему же до недавнего времени принадлежал рекорд по количеству очков за сезон. Отныне Бергфорс делит его с другим форвардом-легионером. Те же самые 44 очка, что швед набрал в сезоне-2014/15, оказались в активе Роберта Саболича. Несмотря на то, что этот словенец выступал на Олимпиаде в Сочи, в России его фамилия была мало кому знакома. Не лучшую игру он показывал и на предсезонных матчах в составе «Адмирала». Казалось, что менеджмент «моряков» ошибся со ставкой на Саболича, но словенец, забросивший в прошлом сезоне за «Спарту» столько же шайб, сколько и Роман Червенка, превзошёл все ожидания. Он стал главным оружием «Адмирала» в большинстве, его наконечником. Роберт, обладая отменным броском, не только повторил рекорд Бергфорса, но и превзошёл достижение своего соотечественника Яна Муршака, который два года назад за ЦСКА набрал на одно очко меньше. Увы, из-за травмы во втором матче серии с «Авангардом» Саболич не смог проявить себя в плей-офф и избавиться от ярлыка некубкового игрока, который навесили на него в Чехии.



Лучший игрок. Владимир Ткачёв

Одного из омичей, выступающих в составе «Адмирала», с одинаковым успехом можно назвать как открытием сезона, так и лучшим трансфером дальневосточного клуба в минувшем сезона. Его дважды в сезоне признавали лучшим новичком месяца в КХЛ, а Ильдар Мухометов не побоялся поставить на парня, которого сначала забраковали в родном Омске, а затем толком не оценили в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон выдался для Владимира Ткачёва смазанным из-за травм и тренерской чехарды в СКА, но начав всё с чистого листа, он наконец-то реализовал свой огромный потенциал. Не имея к 21 году ни одного полноценного сезона на взрослом уровне, Ткачёв оказался в ситуации, когда от него напрямую зависит результат команды. Обладая мягкими руками и видением площадки, которому могут позавидовать иные центрфорварды, он стал дирижёром дальневосточной атаки. Не будь его передач — не было бы и девяти голов Саболича в большинстве, с которым у них сложилась одна из лучших связок нападения в лиге. Учитывая возраст и отсутствие опыта, Ткачёв не всегда «переваривал» нагрузку и мог пропасть с радаров на несколько игр, но всё равно оставался самым опасным игроком в составе «Адмирала», который может нарисовать гол из ничего. Плей-офф он начинал в запасе и, по сути, оказался в тени разыгравшегося Максима Казакова, но с каждым матчем Ткачёв чувствовал себя в кубковом хоккее всё увереннее и увереннее. Кто знает, сколько бы ещё раз урождённый «ястреб» огорчил родную команду, продлись серия дольше шести матчей?

Цитата Прошлый сезон выдался для Владимира Ткачёва смазанным из-за травм и тренерской чехарды в СКА, но начав всё с чистого листа, он наконец-то реализовал свой огромный потенциал.