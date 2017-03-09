Демченко официально стал игроком «Трактора» еще на два года

Голкипер, которому 16 марта исполнится 23 года, подписал с челябинским клубом соглашение сроком на два сезона. Ранее во вторник источник, близкий к ситуации, сообщил «Р-Спорт» о продлении контракта с вратарем.

Демченко в сезоне-2016/17 провел 35 игр в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,15 шайбы за игру при коэффициенте отраженных бросков 93,3%, и один матч в плей-офф. Следующий сезон будет для голкипера пятым в КХЛ.

«Трактор» со счетом 2−4 в серии уступил астанинскому «Барысу» в 1/8 финала Кубка Гагарина.