Старт полуфиналов Востока: «Авангард» и «Магнитка» начнут с побед

«Металлург» Мг — «Барыс»

В Магнитогорске действующий обладатель кубка Гагарина начнёт тестирование астанинского «Барыса» — единственной команды, которая прошла первый раунд, начав его в гостях. Перед началом этой серии шансы астанинцев кажутся призрачными: «Барыс» ещё никогда не проходил в плей-офф два раунда, и в то, что он сделает это в противостоянии с «Магниткой», верится с трудом. За команду Эдуарда Занковца говорит только то, что «Барыс» будет, пожалуй, самой раскованной командой на этой стадии плей-офф. На команде из Казахстана практически поставили крест ещё в начале сезона, но белорусский специалист не только смог навести порядок в клубе после Андрея Назарова, но и подвести подопечных к плей-офф в прекрасном состоянии. И вот «Барыс» уже в восьмёрке лучших команд лиги, и ему совершенно нечего терять.



«Металлург» в последнее время приучил к тому, что разгоняется по ходу плей-офф, не показывая в первом раунде и половины своих возможностей. Оба успешных похода за кубком Гагарина начинались для «Магнитки» нелёгким первым раундом, зато уже в полуфинале конференции уральцы испытывали гораздо меньше проблем. Сейчас «Куньлунь» также доставил «Металлургу» определённые неудобства, но в последней игре серии на беду китайской команды «проснулась» первая тройка «Магнитки», уничтожившая дебютанта КХЛ. В той игре Мозякин и Ко показали, что и для них плей-офф уже начался, и следующему сопернику стоит опасаться. Впрочем, у «Барыса» есть своя тройка лидеров нападения, даже превосходящая магнитогорскую по времени игры вместе. Аккурат перед вторым раундом из лазарета астанинцев возвращается Брэндон Боченски, а значит, Найджел Доус и Дастин Бойд вновь воссоединятся со своим привычным партнёром. Именно в первой игре серии, когда результат ещё не так сильно давит на команды, а боязнь сделать ошибку не сковывает игроков, можно будет во всей красе увидеть комбинационную, эстетически выверенную игру двух ярких звеньев современного хоккея.



Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 9.03.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Барыс

Вообще, есть ощущение, что в дебютном матче серии мы увидим торжество атакующего хоккея. «Магнитка» при своих трибунах начнёт активнее, и голы наверняка не заставят себя долго ждать. Но «Барыс» прекрасно умеет играть на контратаках, и вряд ли хозяева льда смогут уберечься от них. Оборона и голкиперы команд в этом плей-офф не производят впечатления непробиваемых, а потому зрителям в Магнитогорске скучать не придётся.



Наш прогноз: «Металлург» победит в результативном матче и поведёт в серии.

«Авангард» — «Ак Барс»

В Омске стартует одна из самых непредсказуемых пар нынешнего плей-офф. Многие эксперты и журналисты отдают предпочтения казанскому клубу, и для этого есть все основания. «Ак Барс» — одна из самых стабильных команд КХЛ, у казанцев есть чёткая система игры, и под неё подобраны мастеровитые исполнители. Важнейшие игровые компоненты доведены Зинэтулой Билялетдиновым до автоматизма: игра в неравных составах, переход из обороны в атаку, умение доиграть до конца, как отдельный игровой эпизод, так и матч в целом. На этом и прогорел в первом раунде «Салават Юлаев», уступивший «Ак Барсу» в мелочах.



Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 9.03.2017, 16:00 -:- Авангард Ак Барс