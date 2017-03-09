Новым генеральным директором «Салавата» стал Тагир Ибрагимов
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Тагир Ибрагимов в четверг был назначен новым генеральным директором уфимского «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте башкирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ибрагимов приступил к своим обязанностям с 9 марта. Ранее функционер занимал пост заместителя руководителя администрации главы Башкирии. На посту гендиректора «Салавата Юлаева» Ибрагимов сменил Валерия Нургутдинова, который руководил клубом с января 2016 года.
До работы в администрации президента Башкортостана Ибрагимов служил в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), где с 2012 по конец 2014 года исполнял обязанности руководителя управления. Службу в полиции оставил в звании
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне вышел в
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