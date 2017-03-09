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9 марта 2017, 9:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Новым генеральным директором «Салавата» стал Тагир Ибрагимов

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Тагир Ибрагимов в четверг был назначен новым генеральным директором уфимского «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте башкирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ибрагимов приступил к своим обязанностям с 9 марта. Ранее функционер занимал пост заместителя руководителя администрации главы Башкирии. На посту гендиректора «Салавата Юлаева» Ибрагимов сменил Валерия Нургутдинова, который руководил клубом с января 2016 года.

До работы в администрации президента Башкортостана Ибрагимов служил в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), где с 2012 по конец 2014 года исполнял обязанности руководителя управления. Службу в полиции оставил в звании генерал-майора.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне вышел в плей-офф КХЛ с шестого места в таблице Восточной конференции, но завершил борьбу за Кубок Гагарина уже на стадии 1/8 финала, уступив в серии до четырех побед казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4.

Салават Юлаев
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