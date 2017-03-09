Новым генеральным директором «Салавата» стал Тагир Ибрагимов

Ибрагимов приступил к своим обязанностям с 9 марта. Ранее функционер занимал пост заместителя руководителя администрации главы Башкирии. На посту гендиректора «Салавата Юлаева» Ибрагимов сменил Валерия Нургутдинова, который руководил клубом с января 2016 года.

До работы в администрации президента Башкортостана Ибрагимов служил в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), где с 2012 по конец 2014 года исполнял обязанности руководителя управления. Службу в полиции оставил в звании генерал-майора.