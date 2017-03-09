«Авангард» попробует впервые пройти «Ак Барс» в плей-офф КХЛ

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Во втором раунде на Востоке между собой сыграют: «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана), «Авангард (Омск) — «Ак Барс» (Казань). Встречи пройдут 9, 11, 13 и 15 марта, а также, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.

Чемпион против лучшего иностранного клуба

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург», в пяти матчах обыгравший китайский «Куньлунь» в первом раунде, встретится с «Барысом», единственным пробившимся во второй круг иностранным клубом. Ранее команды встречались в плей-офф один раз, в первом круге Кубка Гагарина-2012. «Барыс» вел со счетом 3−1 в серии, после чего проиграл три матча подряд в овертайме и пропустил «Магнитку» в полуфинал Востока.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 9.03.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Барыс

Выход во второй круг является повторением лучшего достижения (ранее — в 2014 году) для «Барыса», однако астанинцы намерены замахнуться на большее. «Ничего страшного, что теперь играть с действующим чемпионом. Нам тренер показал видео, как австралийский конькобежец (шорт-трекист Стивен Брэдбери) стал олимпийским чемпионом, хотя был последним. Заранее отдавать победу “Магнитке” нельзя. Счет 0−0, ничего еще не ясно», — заявил агентству «Р-Спорт» защитник «Барыса» Роман Савченко.

«Барыс» начал плей-офф без своего капитана Брэндона Боченски, получившего сокрушительный удар в голову от защитника «Кузни» Алексея Васильченко в предпоследней игре регулярного чемпионата. Хоккеист уже приступил к работе в общей группе и, по словам главного тренера «Барыса» Эдуарда Занковца, будет играть в серии с «Магниткой», но не с первого матча.

«Авангард»: время менять традиции?

Гораздо менее предсказуемой на Востоке выглядит пара «Авангарда» и «Ак Барса». В минувшем регулярном чемпионате казанский клуб одержал две победы над омичами, но обе — с минимальным преимуществом (1:0 в Казани и 3:2 ОТ — в Омске). Со счетом 2−0 «Ак Барс» ведет и по личным встречам в плей-офф КХЛ: в 2009 году «Авангард» проиграл серию 2−3, в 2015 году — 1−4 (оба раза команды играли во втором раунде).

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 9.03.2017, 16:00 -:- Авангард Ак Барс

В первом раунде «Ак Барс» в пяти матчах обыграл уфимский «Салават Юлаев», «Авангарду» потребовались шесть игр, чтобы сломить сопротивление «Адмирала» из Владивостока. Специалисты традиционно отмечают игру казанцев в обороне — команда Зинэтулы Билялетдинова лишь в одном матче серии с «Салаватом» позволил сопернику забить более одной шайбы. Нападению «Авангарда» во главе с чехом Владимиром Соботкой придется немало потрудиться, чтобы «взломать код» и во второй раз в истории КХЛ пробиться в финал Востока.

«Мы знаем систему Билялетдинова — много лет работаем в одной лиге, противостоим друг другу. Думаю, никаких секретов нет. Мы хорошо знаем “Ак Барс” и этого созыва, поэтому готовимся планомерно. Думаю, что никаких сюрпризов ни мы им, ни они нам, не преподнесут. Все решится на льду в открытой битве. Кто продемонстрирует характер, тот и заберет победу в этой серии», — заявил главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин.