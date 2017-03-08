Теперь будет намного интереснее
Равная по игре и по счету игра «Динамо» с армейцами
Санкт-Петербурга подарила болельщикам надежду на интригу в серии. В другом полуфинале конференции «Локомотив» вполне способен навязать борьбу красно-синим.
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Рисуя в голове воображаемый финал конференции с участием двух армейских команд, многие, в том числе и автор этих строк,
Одна победа не делает москвичей фаворитом серии. СКА
ЦСКА свой матч в отличие от СКА взял, но действовал по схеме легендарного античного царя Пирра и понес впечатляющие потери. Ярославцам не сразу удалось приспособиться к агрессивному, силовому стилю соперника. Это вообще проблема всех серий за исключением первой. Командам надо привыкнуть к новым оппонентам, особенно если они действуют в непохожей на других манере. В начале матча это было заметно, когда ЦСКА незатейливо и весьма эффективно перемалывал «Локомотив». Дальнейший ход встречи показал, что гости способны держать удар. Отыграться со счета 0:2, как минимум не уступить в единоборствах (гости сделали даже на один силовой прием больше — 31 против 30) и провести пару акций устрашения — лучший итог для матча, закончившегося поражением. Защитник Рафиков, пожалуй, атаковал армейца Скотта в голову, отправил того в раздевалку. Судьи на льду криминала в произошедшем не углядели, и ярославец свое наверняка получит задним числом. А вот его еще более молодой одноклубник Красковский в эффектном кулачном бою уничтожил словенца Муршака. Оба армейских легионера завершили матч досрочно. Тем самым ярославцы в прямом и переносном смыслах вбили в голову соперников мысль о том, что дальше будет еще тяжелее. А нам — интереснее. В этом плане обе пары на «Западе» откровенно порадовали. Ждем, чем в четверг ответит «Восток».
Михаил ЗИСЛИС