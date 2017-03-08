Теперь будет намного интереснее

Этот плей-офф надо было спасать. От скуки и предсказуемости. От отсутствия даже намека на сенсации. От всего, что делает лучшее время года для хоккея банальной историей. Первые матчи второго раунда на «Западе» такую надежду подарили. В роли главного возмутителя спокойствия выступило московское «Динамо». Если более конкретно, то вратарь Александр Еременко, тащивший все, как в лучшие годы, и по понятным причинам автор хет-трика Максим Карпов. Результат удивителен вдвойне вот еще по какой причине: бело-голубые не творили чудес, прыгая выше головы и демонстрируя фантастическую игру. Защитники москвичей порой ошибались в простых ситуациях при выводе шайбы из собственной зоны, нападающие не могли похвастаться изобретательностью на чужой половине площадки. С дисциплиной вообще была беда. СКА было тяжело включиться сразу на полную из-за длинной паузы после увеселительной прогулки в серии с «Витязем». В дальнейших матчах санкт-петербуржцы обязательно добавят. Но даже в такой ситуации взять матч у пока не по-кубковому инертного фаворита на его площадке еще нужно суметь.

Рисуя в голове воображаемый финал конференции с участием двух армейских команд, многие, в том числе и автор этих строк, почему-то забыли, что во второй половине регулярного чемпионата «Динамо» по набранным очкам было в числе лидеров. Руководство закрыло перед игроками все долги по зарплате, и те ответили на это более чем достойно. Бритоголовый главный тренер Сергей Орешкин, как оказалось, способен справляться не только с молодежью, но и находить общий язык с ветеранами. Во всяком случае, динамовцы выглядели единой бригадой. Местами напомнившей ту команду, с которой когда-то брал титулы сам Олег Знарок. Благо несколько героев тех лет до сих пор в составе. При этом гости в первой встрече выглядели не просто уверенными в своих силах, но и разнообразно действовали в тактическом плане: когда надо, закрывались в своей зоне, не забывая про фирменные контратаки, и, что понравилось больше всего, неплохо показали себя в позиционном нападении. Без великолепного Еременко вся эта конструкция могла и рухнуть. Но для чего же тогда команде вратарь?

Одна победа не делает москвичей фаворитом серии. СКА по-прежнему впечатляет и способен действовать с позиции силы, что можно будет увидеть уже в пятницу. Но самое главное уже случилось. «Динамо» спасло интригу в серии. Всегда хочется увидеть больше. Например, семь матчей и еще как минимум пару овертаймов. После первой игры кто-то будет спорить с тем, что это нереально?

ЦСКА свой матч в отличие от СКА взял, но действовал по схеме легендарного античного царя Пирра и понес впечатляющие потери. Ярославцам не сразу удалось приспособиться к агрессивному, силовому стилю соперника. Это вообще проблема всех серий за исключением первой. Командам надо привыкнуть к новым оппонентам, особенно если они действуют в непохожей на других манере. В начале матча это было заметно, когда ЦСКА незатейливо и весьма эффективно перемалывал «Локомотив». Дальнейший ход встречи показал, что гости способны держать удар. Отыграться со счета 0:2, как минимум не уступить в единоборствах (гости сделали даже на один силовой прием больше — 31 против 30) и провести пару акций устрашения — лучший итог для матча, закончившегося поражением. Защитник Рафиков, пожалуй, атаковал армейца Скотта в голову, отправил того в раздевалку. Судьи на льду криминала в произошедшем не углядели, и ярославец свое наверняка получит задним числом. А вот его еще более молодой одноклубник Красковский в эффектном кулачном бою уничтожил словенца Муршака. Оба армейских легионера завершили матч досрочно. Тем самым ярославцы в прямом и переносном смыслах вбили в голову соперников мысль о том, что дальше будет еще тяжелее. А нам — интереснее. В этом плане обе пары на «Западе» откровенно порадовали. Ждем, чем в четверг ответит «Восток».

Михаил ЗИСЛИС