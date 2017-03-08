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8 марта 2017, 22:27 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Один матч — два нокаута

ЦСКА повел в серии против «Локомотива» в полуфинале Западной конференции. Матч ознаменовался зрелищной дракой и нарушением Рушана Рафикова, который не заметили судьи.

ЦСКА повел в серии против Локомотива в полуфинале Западной конференции. Увеличить
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РАССЛАБЛЕННЫЙ «ЛОКОМОТИВ»

Ярославцы хоть и поселились в Москве недалеко от арены, и пробок в праздничный день в Москве немного, но команда приехала на стадион за два с лишним часа до начала встречи. И поразило настроение хоккеистов. Обычно во время плей-офф все ходят хмурые, излишне сосредоточенные, не смотрят по сторонам. А тут ничего подобного. Мне подмигнул Александр Кадейкин, а Брэндон Козун попозировал болельщикам, показывает «викторию».

На разминке тоже никаких проблем. Павел Коледов гонялся за Андреем Локтионовым и задирал его. Стаффан Кронвалль спорил с тем же Козуном за права остаться в «квадрате» на футбольной разминке. Если честно, то это даже немного удивляло.

Но самое удивительное, что и после игры не было никакого расстройства.

— Мы просто поняли, что сделали не так и знаем, как это исправить, — объяснил защитник Илья Любушкин. — Неприятно уступать, но разве наша игра показала, что совсем уж слабей соперника?

— Нет.

— Вот видите, — пожал плечами защитник. — Матч разберем, сделаем выводы. Проблемы есть, но все решаемо.

К игрокам ярославского клуба в фойе пришли родные и близкие, и обстановка стала еще более расслабленной. В следующий раз мне стоит сходить к раздевалке ЦСКА, чтобы почувствовать настоящую атмосферу плей-офф. Там-то улыбки под запретом.

КВАРТАЛЬНОВ НЕРВНИЧАЕТ

На пресс-конференции сначала все было спокойно, но потом у Дмитрия Квартальнова спросили про момент с Грегом Скоттом. Легионер армейцев попал под Рушана Рафикова, и я смотрел пристально за тем, как он поднимался со льда. Уверен, что североамериканец совсем не симулировал. Он даже не понимал, где находится.

— Скотта мы потеряли надолго, — внезапно повысил голос тренер. — И это был удар в голову. Это был настоящий удар в голову! Мне очень интересно, как его пропустили?

Мы молчали, но не все журналисты были на хоккее часто.

— Вы считаете, что надо было давать «пять и двадцать»? — спросил один журналист.

Квартальнов побледнел.

— Я же только что все сказал.

Тренер ЦСКА, выйдя из пресс-центра, наткнулся на комментатора Дениса Казанского, который, чтобы подчеркнуть свою беспристрастность, выходил в эфир в галстуке расцветки «Салавата Юлаева».

— Рассказывайте про удар головой, — накинулся Квартальнов на него. — Не про хоккей, а про это говорите.

— Мы говорим, — пожал плечами Казанский.

Виновник эпизода из «Локомотива», увидев журналистов, зачем-то свернул и сел в первое попавшееся кресло, сделав вид, что занят телефоном.

— Расскажите про этот момент? — попросили мы, окружив Рушана.

— Пусть судьи разбираются, — нейтрально ответил Рафиков и ушел.

Позже он говорил, что действовал чисто, не прыгал, возможно, неудачно попал, но сам не грубил.

ПАША-НОКАУТ

Еще одно событие встречи — драка Павла Красковского и Яна Муршака. Молодой нападающий «Локомотива» провел отличный бой и победил нокаутом.

— Он первым начал задираться, — дипломатично объяснял Павел.

— Вы где так драться научились?

— Учителя хорошие были, — скромно улыбнулся он.

— Я могу вас звать Паша-нокаут? — вежливо поинтересовался я.

— Не стоит, — окончательно смутился форвард.

Между прочим, Муршак тоже может пропустить следующую встречу из-за этого пропущенного удара. Но я бы хотел сказать о другом. Совершенно ясно, почему легионер армейского клуба сорвался.

Несколькими минутами ранее при нем ярославцы забили, а когда Муршак вернулся на скамейку, то на него стал кричать Дмитрий Квартальнов. Да так сильно, что Ян со всей силы разбил клюшку об борт. Это его не успокоило. Он психовал, а потом и сорвался на Красковского. Но излишние эмоции в драках вредят.

АРТИСТИЧНАЯ СОТНИКОВА И ПРАЗДНИК ДА КОСТЫ

До начала игры оставалось восемь минут, я вышел на улицу насладиться солнышком и увидел длинные очереди, которые, конечно, не смогли бы исчезнуть к стартовому вбрасыванию.

Как оказалось, досматривали болельщиков довольно тщательно, и на одного у полицейских уходило секунд двадцать-тридцать, даже если рамка металлоискателя не срабатывала. Неужели с этим нельзя было решить вопрос? Не так часто на команду ходят.

Внутри арены появились мимы, которые крутили шарики и развлекали детей, военный оркестр переместился с главному входу и пугал тех, кто пришел, страшным звуком.

Стартовое вбрасывание сделала знаменитая фигуристка Аделина Сотникова. Обычно почетных гостей выводят за руки, но она надела коньки и как-то слишком изящно каталась на льду (гораздо лучше, чем хоккеисты обеих команд) и когда вбросила шайбу, то стала разочаровано оглядываться. Мол, я еще что-нибудь могу.

Но больше ничего не потребовалось.

В первом периоде страсти были не только на площадке. Так, глава пресс-службы ЦСКА гонял от стекла представителя пресс-службы «Локомотива». И даже вывел его из зала. Мелочь? Но мелочей в хоккее не бывает!

Дмитрий Кугрышев и Стефан да Коста вышли к журналистам и сказали обычные слова. Самым памятным было то, как французский форвард сразу же назвал праздник, который сегодня в России.

— С праздником, — неправильно среагировал кто-то из журналистов.

Но Стефан да Коста не понял.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛДС ЦСКА.

8.03.2017 17:00 Зрители 4511 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:2 Локомотив
(2:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Алексей Кудашов
Вратари
Илья Сорокин Алексей Мурыгин 58:28 (А. Мурыгин 59:14)
1-й период
02:43 Стефан Да Коста (А.М. Сергеев)
Петри Контиола 11:41
11:57 Андрей Светлаков (А. Попов, К. Петров)
13:41 Александр Попов
Якуб Накладал (С. Кронвалль) 14:44
19:36 Сергей Андронов
2-й период
Якуб Накладал (Б. Козун) 26:40
Петри Контиола 28:01
28:31 Андрей Светлаков (Б. Киселевич, К. Петров)
28:37 Ян Муршак
Павел Красковский 28:37
31:53 Андрей Светлаков
Владислав Гавриков 31:53
3-й период
47:06 Андрей Светлаков
Егор Коршков 47:06
47:19 Сергей Андронов (И. Телегин)
Брэндон Козун 59:14
Статистика
21 Штрафное время 15
3 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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