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РАССЛАБЛЕННЫЙ «ЛОКОМОТИВ»

Ярославцы хоть и поселились в Москве недалеко от арены, и пробок в праздничный день в Москве немного, но команда приехала на стадион за два с лишним часа до начала встречи. И поразило настроение хоккеистов. Обычно во время плей-офф все ходят хмурые, излишне сосредоточенные, не смотрят по сторонам. А тут ничего подобного. Мне подмигнул Александр Кадейкин, а Брэндон Козун попозировал болельщикам, показывает «викторию».

На разминке тоже никаких проблем. Павел Коледов гонялся за Андреем Локтионовым и задирал его. Стаффан Кронвалль спорил с тем же Козуном за права остаться в «квадрате» на футбольной разминке. Если честно, то это даже немного удивляло.

Но самое удивительное, что и после игры не было никакого расстройства.

— Мы просто поняли, что сделали не так и знаем, как это исправить, — объяснил защитник Илья Любушкин. — Неприятно уступать, но разве наша игра показала, что совсем уж слабей соперника?

— Нет.

— Вот видите, — пожал плечами защитник. — Матч разберем, сделаем выводы. Проблемы есть, но все решаемо.

К игрокам ярославского клуба в фойе пришли родные и близкие, и обстановка стала еще более расслабленной. В следующий раз мне стоит сходить к раздевалке ЦСКА, чтобы почувствовать настоящую атмосферу плей-офф. Там-то улыбки под запретом.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRYHk76AHI4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">И понятно, почему Александр Полунин обыгрывает Павла Красковского.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-08T12:17:56+00:00">Mar 8, 2017 at 4:17am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КВАРТАЛЬНОВ НЕРВНИЧАЕТ

На пресс-конференции сначала все было спокойно, но потом у Дмитрия Квартальнова спросили про момент с Грегом Скоттом. Легионер армейцев попал под Рушана Рафикова, и я смотрел пристально за тем, как он поднимался со льда. Уверен, что североамериканец совсем не симулировал. Он даже не понимал, где находится.

— Скотта мы потеряли надолго, — внезапно повысил голос тренер. — И это был удар в голову. Это был настоящий удар в голову! Мне очень интересно, как его пропустили?

Мы молчали, но не все журналисты были на хоккее часто.

— Вы считаете, что надо было давать «пять и двадцать»? — спросил один журналист.

Квартальнов побледнел.

— Я же только что все сказал.

Тренер ЦСКА, выйдя из пресс-центра, наткнулся на комментатора Дениса Казанского, который, чтобы подчеркнуть свою беспристрастность, выходил в эфир в галстуке расцветки «Салавата Юлаева».

— Рассказывайте про удар головой, — накинулся Квартальнов на него. — Не про хоккей, а про это говорите.

— Мы говорим, — пожал плечами Казанский.

Виновник эпизода из «Локомотива», увидев журналистов, зачем-то свернул и сел в первое попавшееся кресло, сделав вид, что занят телефоном.

— Расскажите про этот момент? — попросили мы, окружив Рушана.

— Пусть судьи разбираются, — нейтрально ответил Рафиков и ушел.

Позже он говорил, что действовал чисто, не прыгал, возможно, неудачно попал, но сам не грубил.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRYm3xMgwko/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Шоу возвращается. Дмитрий Квартальнов и его волна.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-08T16:51:23+00:00">Mar 8, 2017 at 8:51am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПАША-НОКАУТ

Еще одно событие встречи — драка Павла Красковского и Яна Муршака. Молодой нападающий «Локомотива» провел отличный бой и победил нокаутом.

— Он первым начал задираться, — дипломатично объяснял Павел.

— Вы где так драться научились?

— Учителя хорошие были, — скромно улыбнулся он.

— Я могу вас звать Паша-нокаут? — вежливо поинтересовался я.

— Не стоит, — окончательно смутился форвард.

Между прочим, Муршак тоже может пропустить следующую встречу из-за этого пропущенного удара. Но я бы хотел сказать о другом. Совершенно ясно, почему легионер армейского клуба сорвался.

Несколькими минутами ранее при нем ярославцы забили, а когда Муршак вернулся на скамейку, то на него стал кричать Дмитрий Квартальнов. Да так сильно, что Ян со всей силы разбил клюшку об борт. Это его не успокоило. Он психовал, а потом и сорвался на Красковского. Но излишние эмоции в драках вредят.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот такое 8 марта. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9A?src=hash">#ЦСКЛОК</a> <a href="https://t.co/LVWbd5m3VI">pic.twitter.com/LVWbd5m3VI</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/839497117446074368">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АРТИСТИЧНАЯ СОТНИКОВА И ПРАЗДНИК ДА КОСТЫ

До начала игры оставалось восемь минут, я вышел на улицу насладиться солнышком и увидел длинные очереди, которые, конечно, не смогли бы исчезнуть к стартовому вбрасыванию.

Как оказалось, досматривали болельщиков довольно тщательно, и на одного у полицейских уходило секунд двадцать-тридцать, даже если рамка металлоискателя не срабатывала. Неужели с этим нельзя было решить вопрос? Не так часто на команду ходят.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как только на ЦСКА приходит больше 100 человек, начинается такое. 8 минут до начала <a href="https://t.co/w88CNrfppQ">pic.twitter.com/w88CNrfppQ</a></p>— Держи передачу (@Boogaard_2) <a href="https://twitter.com/Boogaard_2/status/839474339602907138">8 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Внутри арены появились мимы, которые крутили шарики и развлекали детей, военный оркестр переместился с главному входу и пугал тех, кто пришел, страшным звуком.

Стартовое вбрасывание сделала знаменитая фигуристка Аделина Сотникова. Обычно почетных гостей выводят за руки, но она надела коньки и как-то слишком изящно каталась на льду (гораздо лучше, чем хоккеисты обеих команд) и когда вбросила шайбу, то стала разочаровано оглядываться. Мол, я еще что-нибудь могу.

Но больше ничего не потребовалось.

В первом периоде страсти были не только на площадке. Так, глава пресс-службы ЦСКА гонял от стекла представителя пресс-службы «Локомотива». И даже вывел его из зала. Мелочь? Но мелочей в хоккее не бывает!

Дмитрий Кугрышев и Стефан да Коста вышли к журналистам и сказали обычные слова. Самым памятным было то, как французский форвард сразу же назвал праздник, который сегодня в России.

— С праздником, — неправильно среагировал кто-то из журналистов.

Но Стефан да Коста не понял.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из ЛДС ЦСКА.