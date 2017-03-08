Один матч — два нокаута
ЦСКА повел в серии против «Локомотива» в полуфинале Западной конференции. Матч ознаменовался зрелищной дракой и нарушением Рушана Рафикова, который не заметили судьи.
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Видимо, что-то случилось...
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РАССЛАБЛЕННЫЙ «ЛОКОМОТИВ»
Ярославцы хоть и поселились в Москве недалеко от арены, и пробок в праздничный день в Москве немного, но команда приехала на стадион за два с лишним часа до начала встречи. И поразило настроение хоккеистов. Обычно во время
На разминке тоже никаких проблем. Павел Коледов гонялся за Андреем Локтионовым и задирал его. Стаффан Кронвалль спорил с тем же Козуном за права остаться в «квадрате» на футбольной разминке. Если честно, то это даже немного удивляло.
Но самое удивительное, что и после игры не было никакого расстройства.
— Мы просто поняли, что сделали не так и знаем, как это исправить, — объяснил защитник Илья Любушкин. — Неприятно уступать, но разве наша игра показала, что совсем уж слабей соперника?
— Нет.
— Вот видите, — пожал плечами защитник. — Матч разберем, сделаем выводы. Проблемы есть, но все решаемо.
К игрокам ярославского клуба в фойе пришли родные и близкие, и обстановка стала еще более расслабленной. В следующий раз мне стоит сходить к раздевалке ЦСКА, чтобы почувствовать настоящую атмосферу
КВАРТАЛЬНОВ НЕРВНИЧАЕТ
На
— Скотта мы потеряли надолго, — внезапно повысил голос тренер. — И это был удар в голову. Это был настоящий удар в голову! Мне очень интересно, как его пропустили?
Мы молчали, но не все журналисты были на хоккее часто.
— Вы считаете, что надо было давать «пять и двадцать»? — спросил один журналист.
Квартальнов побледнел.
— Я же только что все сказал.
Тренер ЦСКА, выйдя из
— Рассказывайте про удар головой, — накинулся Квартальнов на него. — Не про хоккей, а про это говорите.
— Мы говорим, — пожал плечами Казанский.
Виновник эпизода из «Локомотива», увидев журналистов,
— Расскажите про этот момент? — попросили мы, окружив Рушана.
— Пусть судьи разбираются, — нейтрально ответил Рафиков и ушел.
Позже он говорил, что действовал чисто, не прыгал, возможно, неудачно попал, но сам не грубил.
Еще одно событие встречи — драка Павла Красковского и Яна Муршака. Молодой нападающий «Локомотива» провел отличный бой и победил нокаутом.
— Он первым начал задираться, — дипломатично объяснял Павел.
— Вы где так драться научились?
— Учителя хорошие были, — скромно улыбнулся он.
— Я могу вас звать
— Не стоит, — окончательно смутился форвард.
Между прочим, Муршак тоже может пропустить следующую встречу
Несколькими минутами ранее при нем ярославцы забили, а когда Муршак вернулся на скамейку, то на него стал кричать Дмитрий Квартальнов. Да так сильно, что Ян со всей силы разбил клюшку об борт. Это его не успокоило. Он психовал, а потом и сорвался на Красковского. Но излишние эмоции в драках вредят.
АРТИСТИЧНАЯ СОТНИКОВА И ПРАЗДНИК ДА КОСТЫ
До начала игры оставалось восемь минут, я вышел на улицу насладиться солнышком и увидел длинные очереди, которые, конечно, не смогли бы исчезнуть к стартовому вбрасыванию.
Как оказалось, досматривали болельщиков довольно тщательно, и на одного у полицейских уходило секунд
Внутри арены появились мимы, которые крутили шарики и развлекали детей, военный оркестр переместился с главному входу и пугал тех, кто пришел, страшным звуком.
Стартовое вбрасывание сделала знаменитая фигуристка Аделина Сотникова. Обычно почетных гостей выводят за руки, но она надела коньки и
Но больше ничего не потребовалось.
В первом периоде страсти были не только на площадке. Так, глава
Дмитрий Кугрышев и Стефан да Коста вышли к журналистам и сказали обычные слова. Самым памятным было то, как французский форвард сразу же назвал праздник, который сегодня в России.
— С праздником, — неправильно среагировал
Но Стефан да Коста не понял.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из ЛДС ЦСКА.
|8.03.2017 17:00
|Зрители 4511
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Кудашов
|Илья Сорокин
|Алексей Мурыгин 58:28 (А. Мурыгин 59:14)
|1-й период
|02:43
|Стефан Да Коста (А.М. Сергеев)
|Петри Контиола
|11:41
|11:57
|Андрей Светлаков (А. Попов, К. Петров)
|13:41
|Александр Попов
|Якуб Накладал (С. Кронвалль)
|14:44
|19:36
|Сергей Андронов
|2-й период
|Якуб Накладал (Б. Козун)
|26:40
|Петри Контиола
|28:01
|28:31
|Андрей Светлаков (Б. Киселевич, К. Петров)
|28:37
|Ян Муршак
|Павел Красковский
|28:37
|31:53
|Андрей Светлаков
|Владислав Гавриков
|31:53
|3-й период
|47:06
|Андрей Светлаков
|Егор Коршков
|47:06
|47:19
|Сергей Андронов (И. Телегин)
|Брэндон Козун
|59:14
|21
|Штрафное время
|15
|3
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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