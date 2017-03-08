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8 марта 2017, 22:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Судейская комиссия КХЛ рассмотрит все спорные моменты в матче ЦСКА — «Локомотив»

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судейская экспертная комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в штатном режиме рассмотрит все моменты, связанные с наложением и не наложением штрафов в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

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Игра в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2. В первом периоде травму у армейцев после столкновения с защитником Рушаном Рафиковым получил нападающий Грегг Скотт. Арбитры в этом эпизоде нарушения не зафиксировали. После игры главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов сообщил, что Скотт выбыл надолго.

«Судейская экспертная комиссия работает в штатном режиме и рассмотрит все моменты с наложением и не наложением штрафов в данном матче. Будут проанализированы видеоматериалы из видеоголкомнаты. В случае наложения больших штрафов, комиссия передаст их на рассмотрение в спортивно-дисциплинарный комитет», — сообщили в пресс-службе.

8.03.2017 17:00 Зрители 4511 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:2 Локомотив
(2:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Алексей Кудашов
Вратари
Илья Сорокин Алексей Мурыгин 58:28 (А. Мурыгин 59:14)
1-й период
02:43 Стефан Да Коста (А.М. Сергеев)
Петри Контиола 11:41
11:57 Андрей Светлаков (А. Попов, К. Петров)
13:41 Александр Попов
Якуб Накладал (С. Кронвалль) 14:44
19:36 Сергей Андронов
2-й период
Якуб Накладал (Б. Козун) 26:40
Петри Контиола 28:01
28:31 Андрей Светлаков (Б. Киселевич, К. Петров)
28:37 Ян Муршак
Павел Красковский 28:37
31:53 Андрей Светлаков
Владислав Гавриков 31:53
3-й период
47:06 Андрей Светлаков
Егор Коршков 47:06
47:19 Сергей Андронов (И. Телегин)
Брэндон Козун 59:14
Статистика
21 Штрафное время 15
3 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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