Судейская комиссия КХЛ рассмотрит все спорные моменты в матче ЦСКА — «Локомотив»
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судейская экспертная комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в штатном режиме рассмотрит все моменты, связанные с наложением и не наложением штрафов в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.
Игра в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2. В первом периоде травму у армейцев после столкновения с защитником Рушаном Рафиковым получил нападающий Грегг Скотт. Арбитры в этом эпизоде нарушения не зафиксировали. После игры главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов сообщил, что Скотт выбыл надолго.
«Судейская экспертная комиссия работает в штатном режиме и рассмотрит все моменты с наложением и не наложением штрафов в данном матче. Будут проанализированы видеоматериалы из видеоголкомнаты. В случае наложения больших штрафов, комиссия передаст их на рассмотрение в спортивно-дисциплинарный комитет», — сообщили в пресс-службе.