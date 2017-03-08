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Игра в Москве завершилась победой ЦСКА со счетом 4:2. В первом периоде травму у армейцев после столкновения с защитником Рушаном Рафиковым получил нападающий Грегг Скотт. Арбитры в этом эпизоде нарушения не зафиксировали. После игры главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов сообщил, что Скотт выбыл надолго.