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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29010960/
8 марта 2017, 21:40 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Ак Барс» выиграет в Омске один из матчей. Прогноз Андронова

8 марта стартовал 2-й раунд плей-офф Кубка Гагарина — в борьбу вступили команды Запада. Первые две встречи завершились победами ЦСКА и «Динамо». На следующий день стартуют четыре представителя Востока. Известный спортивный обозреватель Алексей Андронов делится своим прогнозом на противостояние «Авангард» — «Ак Барс».

Они должны были встретиться — две команды, бросившие играть всерьез почти за месяц до конца регулярного чемпионата. Одна — отчаявшись догнать «Магнитку», другая — отчаявшись увидеть равного соперника в дивизионе. Судя по первому раунду плей-офф — быстрее в себя пришел «Ак Барс», методично уничтожавший в рамках «зеленого дерби» уфимский «Салават Юлаев».

То, что Омск не пропускал в двух последних играх, должно их скорее настораживать, чем успокаивать. Доминик Фурх — один из лучших вратарей Лиги, но все же его сухая серия объясняется не только этим, но и внезапным ступором игроков «Адмирала». Сейчас все будет иначе. Зинэтула Билялетдинов — самый опытный тренер из оставшихся в игре на Востоке. Он отлично понимает, что задача сейчас — вернуть себе преимущество площадки. Значит, надо выиграть хотя бы один матч в Омске. Задача, прямо скажем, посильная.

Судя по играм в регулярке (несмотря на одинаковое набранное количество очков), вопроса о соотношении сил тут не может быть вообще. Но дело еще и в том, что осторожный хоккей Билялетдинова как нельзя лучше подходит именно для ранних стадий плей-офф КХЛ. Это на Олимпиаде могут быть проблемы, и «казнить» тебя может даже 40-летний Теему Селянне. А здесь — ну чем Билла может удивить Федор Канарейкин? Как говорится, там, где вы учились — я преподавал.

Прогноз — 2−4. Учитывая умение Билялетдинова немедленно забывать все возникающие спортивные проблемы — его не смутят даже два поражения. Но, думаю, их не будет. Одну игру в Омске «Ак Барс» точно выиграет, преимущество льда перейдет к нему, и самое позднее в 6-й игре серии все будет кончено. Ну, а потом нас ждет «Мозякин до ворот не доедет». К чему там «Авангард»? Его и не будет.

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Билялетдинов: Перелеты во Владивосток вряд ли сильно повлияют на ХК «Авангард»

Билялетдинов: Перелеты во Владивосток вряд ли сильно повлияют на ХК «Авангард»

КАЗАНЬ, 7 мар — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Два перелета во Владивосток на матчи серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» вряд ли сильно повлияли на хоккеистов омского «Авангарда», они будут готовы к серии с «Ак Барсом», заявил главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.
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