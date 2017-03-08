«Ак Барс» выиграет в Омске один из матчей. Прогноз Андронова

Они должны были встретиться — две команды, бросившие играть всерьез почти за месяц до конца регулярного чемпионата. Одна — отчаявшись догнать «Магнитку», другая — отчаявшись увидеть равного соперника в дивизионе. Судя по первому раунду плей-офф — быстрее в себя пришел «Ак Барс», методично уничтожавший в рамках «зеленого дерби» уфимский «Салават Юлаев».

То, что Омск не пропускал в двух последних играх, должно их скорее настораживать, чем успокаивать. Доминик Фурх — один из лучших вратарей Лиги, но все же его сухая серия объясняется не только этим, но и внезапным ступором игроков «Адмирала». Сейчас все будет иначе. Зинэтула Билялетдинов — самый опытный тренер из оставшихся в игре на Востоке. Он отлично понимает, что задача сейчас — вернуть себе преимущество площадки. Значит, надо выиграть хотя бы один матч в Омске. Задача, прямо скажем, посильная.

Судя по играм в регулярке (несмотря на одинаковое набранное количество очков), вопроса о соотношении сил тут не может быть вообще. Но дело еще и в том, что осторожный хоккей Билялетдинова как нельзя лучше подходит именно для ранних стадий плей-офф КХЛ. Это на Олимпиаде могут быть проблемы, и «казнить» тебя может даже 40-летний Теему Селянне. А здесь — ну чем Билла может удивить Федор Канарейкин? Как говорится, там, где вы учились — я преподавал.

Прогноз — 2−4. Учитывая умение Билялетдинова немедленно забывать все возникающие спортивные проблемы — его не смутят даже два поражения. Но, думаю, их не будет. Одну игру в Омске «Ак Барс» точно выиграет, преимущество льда перейдет к нему, и самое позднее в 6-й игре серии все будет кончено. Ну, а потом нас ждет «Мозякин до ворот не доедет». К чему там «Авангард»? Его и не будет.