Карпов поставил СКА шах и мат

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БАЗА И СПЕЦНАЗ

В чемпионские времена Быкова и Захаркина СКА все открытые тренировки в плей-офф проводил на самой непритязательной из доступных арен — третьей площадке «Юбилейного». Видимо, наудачу.

Олегу Знарку такие суеверия чужды — накануне второго раунда армейцы наконец-то въехали в свою базу Хоккейный город и сразу провели открытую тренировку на одной из площадок комплекса. Город действительно получился солидным — пока журналисты искали выход на лед, они успели забрести к раздевалкам «СКА-Невы». Где-то рядом обживается и «СКА-1946», который вообще будет проводить здесь домашние матчи МХЛ.

Из Хоккейного города армейцы отправились прямиком в Ленинградскую область. После открытой тренировки тренеры повезли команду на базу спецназа — проникаться духом борьбы. Мероприятие особо не афишировали, но кто-то из военных не удержался и выложил фото и видео в сеть. Щурящийся в прицел снайперской винтовки Кетов выглядел очень солидно.

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ

Четыре года назад в международный женский день истинный джентльмен Виктор Тихонов сделал уникальный подарок всем болельщицам СКА — забил 5 голов в двух матчах плей-офф с «Северсталью» — 7 числа сделал хет-трик, а 8 марта — дубль. В этот раз возможности отметиться результативным презентом у Тихонова не было — пусть выздоровевший форвард и катался с первым звеном на тренировках, но в состав на матч он не попал. Также как и герой битв с «Витязем» Патрик Херсли. По слухам он получил небольшое повреждение. Не играл и продолжающий лечение Войнов. «Динамо» тоже до сих пор вынуждено обходиться без защитника-бомбардира Мэта Робинсона. За главных по щелчкам от синей линии остались Чудинов у петербуржцев и Кутейкин у москвичей.

Предматчевое шоу порадовало бы Пабло Пикассо. В центральный круг вбрасывания выкатили что-то заботливо укутанное белой простыней. Когда простыню сдернули, оказалось, что она скрывала огромный блестящий шар и оседлавшую его гимнастку.

ТРИ ПО 97

Самый энергичным игроком на представлении команд выглядел Николай Прохоркин. Центрфорвард пулей вылетел на площадку, снял шлем и бешено сверкнул глазами. Через пару минут от также энергично устремился один на один с Еременко, но пустил шайбу выше перекладины.

В дебюте матча соперники решили порадовать зрителей открытым хоккеем, но аттракцион щедрости прикрыл Карпов. Форвард перехитрил Яковлева на пятаке и открыл счет после дальнего броска Миронова. Стоило «Динамо» повести, как игра мгновенно переключилась на стандартный сценарий для битв СКА с бело-голубыми в плей-офф: армейцы атакуют, Еременко спасает, москвичи жалят контратаками.

В прошлом году Шипачев и компания затерроризировали «Динамо» убийственной реализацией большинства, но в среду что-то пошло не так. Разыграть что-то вразумительное при численном преимуществе у армейцев долго не получалось, зато в равных составах вышло как по нотам: Шипачев показал Еременко, что будет бросать, а сам вывел Гусева на пустой угол. Армейский 97-й номер симметрично ответил динамовскому 97-му — 1:1.

Карпов еще до конца второго периода продолжил занимательную нумерологию и отправил шайбу над плечом Коскинена.

ХЕТ-ТРИК КАРПОВА

8 марта — не самый подходящий день для овертаймов. Даже самые большие ценители хоккея были бы не прочь как можно раньше оказаться дома, поэтому когда Дацюк с седьмой попытки реализовал-таки большинство, трибуны моментально потребовали большего — если уж победа, то непременно в основное время. Но задержаться на хоккее все-таки пришлось.

Овертайм начался с промахов двух защитников с убойных позиций — Никулин простил СКА, а едва ли не в следующей атаке в аналогичной ситуации мимо пустого угла промахнулся Хафизуллин.

Для победы «Динамо» понадобилось забить дважды — первая шайба влетела в сдвинутые ворота, А вот счастливчик Карпов оформил хет-трик по всем правилам.