Карпов поставил СКА шах и мат
Хет-трик нападающего бело-голубых позволил «Динамо» начать полуфинальную серию Западной конференции с победы.
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ТРИ ПО 97
Самый энергичным игроком на представлении команд выглядел Николай Прохоркин. Центрфорвард пулей вылетел на площадку, снял шлем и бешено сверкнул глазами. Через пару минут от также энергично устремился один на один с Еременко, но пустил шайбу выше перекладины.
В дебюте матча соперники решили порадовать зрителей открытым хоккеем, но аттракцион щедрости прикрыл Карпов. Форвард перехитрил Яковлева на пятаке и открыл счет после дальнего броска Миронова. Стоило «Динамо» повести, как игра мгновенно переключилась на стандартный сценарий для битв СКА с
В прошлом году Шипачев и компания затерроризировали «Динамо» убийственной реализацией большинства, но в среду
Карпов еще до конца второго периода продолжил занимательную нумерологию и отправил шайбу над плечом Коскинена.
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Овертайм начался с промахов двух защитников с убойных позиций — Никулин простил СКА, а едва ли не в следующей атаке в аналогичной ситуации мимо пустого угла промахнулся Хафизуллин.
Для победы «Динамо» понадобилось забить дважды — первая шайба влетела в сдвинутые ворота, А вот счастливчик Карпов оформил
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|8.03.2017 17:00
|Зрители 12328
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Сергей Орешкин
|Микко Коскинен
|Александр Еременко
|1-й период
|Максим Карпов (А. Миронов, А. Терещенко)
|05:27
|Ансель Галимов
|18:29
|2-й период
|23:22
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|24:56
|Евгений Кетов
|Алексей Цветков
|26:54
|Максим Карпов (И. Никулин, А. Терещенко)
|34:39
|Ансель Галимов
|38:21
|3-й период
|41:06
|Динар Хафизуллин
|Александр Еременко
|44:58
|Максим Карпов
|46:48
|48:01
|Денис Кокарев
|52:52
|53:33
|Павел Дацюк (М. Чудинов, С. Широков)
|55:21
|Николай Прохоркин
|Овертайм
|76:13
|Максим Карпов (И. Никулин, Ю. Хиетанен)
|77:49
|8
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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