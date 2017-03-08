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8 марта 2017, 20:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Динамо» в овертайме обыграло СКА в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» в гостях в овертайме одержало победу над санкт-петербургским СКА со счетом 3:2 в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо в овертайме обыграло СКА в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ - Фото Увеличить
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В составе победителей хет-триком отметился Максим Карпов (5-я, 35-я, 78-я минуты). У проигравших отличились Никита Гусев (24) и Павел Дацюк (54), который набрал 200-е очко в чемпионатах России.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу бело-голубых. Следующий матч пройдет 10 марта в Санкт-Петербурге.

8.03.2017 17:00 Зрители 12328 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец
СКА 2:3 ОТ ХК Динамо
(0:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Сергей Орешкин
Вратари
Микко Коскинен Александр Еременко
1-й период
Максим Карпов (А. Миронов, А. Терещенко) 05:27
Ансель Галимов 18:29
2-й период
23:22 Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
24:56 Евгений Кетов
Алексей Цветков 26:54
Максим Карпов (И. Никулин, А. Терещенко) 34:39
Ансель Галимов 38:21
3-й период
41:06 Динар Хафизуллин
Александр Еременко 44:58
Максим Карпов 46:48
48:01
Денис Кокарев 52:52
53:33 Павел Дацюк (М. Чудинов, С. Широков)
55:21 Николай Прохоркин
Овертайм
76:13
Максим Карпов (И. Никулин, Ю. Хиетанен) 77:49
Статистика
8 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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