«Динамо» в овертайме обыграло СКА в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» в гостях в овертайме одержало победу над
санкт-петербургским СКА со счетом 3:2 в первом матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу
|8.03.2017 17:00
|Зрители 12328
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Сергей Орешкин
Вратари
|Микко Коскинен
|Александр Еременко
|1-й период
|Максим Карпов (А. Миронов, А. Терещенко)
|05:27
|Ансель Галимов
|18:29
|2-й период
|23:22
|Никита Гусев (Е. Дадонов, В. Шипачев)
|24:56
|Евгений Кетов
|Алексей Цветков
|26:54
|Максим Карпов (И. Никулин, А. Терещенко)
|34:39
|Ансель Галимов
|38:21
|3-й период
|41:06
|Динар Хафизуллин
|Александр Еременко
|44:58
|Максим Карпов
|46:48
|48:01
|Денис Кокарев
|52:52
|53:33
|Павел Дацюк (М. Чудинов, С. Широков)
|55:21
|Николай Прохоркин
|Овертайм
|76:13
|Максим Карпов (И. Никулин, Ю. Хиетанен)
|77:49
Статистика
|8
|Штрафное время
|14
|7
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter