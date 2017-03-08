«Динамо» в овертайме обыграло СКА в первом матче серии четвертьфинала плей-офф КХЛ

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В составе победителей хет-триком отметился Максим Карпов (5-я, 35-я, 78-я минуты). У проигравших отличились Никита Гусев (24) и Павел Дацюк (54), который набрал 200-е очко в чемпионатах России.