Кудашов: «Локомотив» плохо сыграл с ЦСКА в меньшинстве, что решило исход матча

Ярославский «Локомотив» проиграл московскому ЦСКА в первом матче четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:4.

«Плохо сыграли в меньшинстве — два гола в нем пропустили. Наверное, это во многом и предрешило исход матча, — сказал Кудашов. — Ну и моменты свои не использовали — надо было играть более агрессивно».

В ходе матча армеец Ян Муршак и ярославец Павел Красковский подрались и получили по большому штрафу. «Он (Красковский) крепкий парень, надо было драться, вот и дрался», — отметил тренер.

Следующий матч серии команды проведут 10 марта в Москве.