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8 марта 2017, 20:37 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Лукин: Хоккеист «Локомотива» Картаев может сыграть с ЦСКА в Ярославле

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий «Локомотива» Владислав Картаев, скорее всего, сыграет в матчах команды в четвертьфинале Кубка Гагарина против ЦСКА в Ярославле. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин.

«Локомотив» в первом матче четвертьфинальной стадии с ЦСКА проиграл со счетом 2:4. Картаев находится в списке травмированных команды с конца февраля по 8 марта.

«Картаев находится с командой в Москве, но послезавтра не сыграет, — сказал Лукин. — Он может принять участие в серии, начиная с матчей в Ярославле».

ЦСКА и «Локомотив» сыграют в Москве 10 марта, а в Ярославле — 12 и 14 марта.

8.03.2017 17:00 Зрители 4511 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:2 Локомотив
(2:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Алексей Кудашов
Вратари
Илья Сорокин Алексей Мурыгин 58:28 (А. Мурыгин 59:14)
1-й период
02:43 Стефан Да Коста (А.М. Сергеев)
Петри Контиола 11:41
11:57 Андрей Светлаков (А. Попов, К. Петров)
13:41 Александр Попов
Якуб Накладал (С. Кронвалль) 14:44
19:36 Сергей Андронов
2-й период
Якуб Накладал (Б. Козун) 26:40
Петри Контиола 28:01
28:31 Андрей Светлаков (Б. Киселевич, К. Петров)
28:37 Ян Муршак
Павел Красковский 28:37
31:53 Андрей Светлаков
Владислав Гавриков 31:53
3-й период
47:06 Андрей Светлаков
Егор Коршков 47:06
47:19 Сергей Андронов (И. Телегин)
Брэндон Козун 59:14
Статистика
21 Штрафное время 15
3 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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ЦСКА
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Кудашов: «Локомотив» плохо сыграл с ЦСКА в меньшинстве, что решило исход матча

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты «Локомотива» плохо сыграли в меньшинстве в матче с ЦСКА, что предопределило исход матча. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.
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