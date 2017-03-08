Лукин: Хоккеист «Локомотива» Картаев может сыграть с ЦСКА в Ярославле

«Локомотив» в первом матче четвертьфинальной стадии с ЦСКА проиграл со счетом 2:4. Картаев находится в списке травмированных команды с конца февраля по 8 марта.

«Картаев находится с командой в Москве, но послезавтра не сыграет, — сказал Лукин. — Он может принять участие в серии, начиная с матчей в Ярославле».

ЦСКА и «Локомотив» сыграют в Москве 10 марта, а в Ярославле — 12 и 14 марта.