Лукин: Хоккеист «Локомотива» Картаев может сыграть с ЦСКА в Ярославле
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий «Локомотива» Владислав Картаев, скорее всего, сыграет в матчах команды в четвертьфинале Кубка Гагарина против ЦСКА в Ярославле. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин.
«Локомотив» в первом матче четвертьфинальной стадии с ЦСКА проиграл со счетом 2:4. Картаев находится в списке травмированных команды с конца февраля по 8 марта.
«Картаев находится с командой в Москве, но послезавтра не сыграет, — сказал Лукин. — Он может принять участие в серии, начиная с матчей в Ярославле».
ЦСКА и «Локомотив» сыграют в Москве 10 марта, а в Ярославле — 12 и 14 марта.
|8.03.2017 17:00
|Зрители 4511
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Кудашов
Вратари
|Илья Сорокин
|Алексей Мурыгин 58:28 (А. Мурыгин 59:14)
|1-й период
|02:43
|Стефан Да Коста (А.М. Сергеев)
|Петри Контиола
|11:41
|11:57
|Андрей Светлаков (А. Попов, К. Петров)
|13:41
|Александр Попов
|Якуб Накладал (С. Кронвалль)
|14:44
|19:36
|Сергей Андронов
|2-й период
|Якуб Накладал (Б. Козун)
|26:40
|Петри Контиола
|28:01
|28:31
|Андрей Светлаков (Б. Киселевич, К. Петров)
|28:37
|Ян Муршак
|Павел Красковский
|28:37
|31:53
|Андрей Светлаков
|Владислав Гавриков
|31:53
|3-й период
|47:06
|Андрей Светлаков
|Егор Коршков
|47:06
|47:19
|Сергей Андронов (И. Телегин)
|Брэндон Козун
|59:14
Статистика
|21
|Штрафное время
|15
|3
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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