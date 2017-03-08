Квартальнов: ЦСКА надолго потерял хоккеиста Скотта

ЦСКА победил «Локомотив» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина со счетом 4:2. Скотт получил травму в первом периоде встречи в столкновении с защитником гостей Рушаном Рафиковым, ушел со льда и в игру больше не вернулся.

«Скотта мы потеряли, это был чистый удар в голову. Борется один в один игрок, второй подъезжает и бьет. Это какой-то парадокс, за это надо было удалять до конца игры», — сказал Квартальнов.

Тренер объяснил, почему не сыграл в матче форвард ЦСКА Валерий Ничушкин. «Валера просто приболел. В следующем матче немножко больше игроков придется использовать», — отметил Квартальнов.

Следующий матч серии пройдет в Москве 10 марта.