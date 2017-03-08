ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:2 в первом матче серии четвертьфинала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Да Коста (3-я минута), Андрей Светлаков (12, 29) и Сергей Андронов (48). У проигравших отличился Якуб Накладал (15, 27).
В первом периоде после столкновения у борта с защитником железнодорожников Рушаном Рафиковым форвард хозяев Грегг Скотт получил травму, ушел со льда и больше в игру не вернулся.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет 10 марта в Москве.
|8.03.2017 17:00
|Зрители 4511
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Кудашов
Вратари
|Илья Сорокин
|Алексей Мурыгин 58:28 (А. Мурыгин 59:14)
|1-й период
|02:43
|Стефан Да Коста (А.М. Сергеев)
|Петри Контиола
|11:41
|11:57
|Андрей Светлаков (А. Попов, К. Петров)
|13:41
|Александр Попов
|Якуб Накладал (С. Кронвалль)
|14:44
|19:36
|Сергей Андронов
|2-й период
|Якуб Накладал (Б. Козун)
|26:40
|Петри Контиола
|28:01
|28:31
|Андрей Светлаков (Б. Киселевич, К. Петров)
|28:37
|Ян Муршак
|Павел Красковский
|28:37
|31:53
|Андрей Светлаков
|Владислав Гавриков
|31:53
|3-й период
|47:06
|Андрей Светлаков
|Егор Коршков
|47:06
|47:19
|Сергей Андронов (И. Телегин)
|Брэндон Козун
|59:14
Статистика
|21
|Штрафное время
|15
|3
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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