ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Да Коста (3-я минута), Андрей Светлаков (12, 29) и Сергей Андронов (48). У проигравших отличился Якуб Накладал (15, 27).

В первом периоде после столкновения у борта с защитником железнодорожников Рушаном Рафиковым форвард хозяев Грегг Скотт получил травму, ушел со льда и больше в игру не вернулся.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет 10 марта в Москве.