Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29010021/
8 марта 2017, 18:40 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Букмекеры сделали прогноз на первый матч серии между «Барысом» и «Магниткой» в плей-офф КХЛ

Завтра, 9 марта, состоится первый матч серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Эта игра пройдет на площадке российского клуба и начнется в 20:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.

Букмекерская компания Tennisi.kz на основное время этой игры предлагает следующие коэффициенты: победа «Металлурга» — 1.40, ничья — 5.30, победа «Барыса» — 5.70. На победу хозяев с учетом овертайма коэффициент составляет 1.23, а на победу гостей — 4.15.

На предыдущей стадии плей-офф КХЛ «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» (4:2), а «Металлург» был сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» (4:1). Стоит отметить, что «Магнитка» является действующим победителем Кубка Гагарина.

Первые два матча серии между «Барысом» и «Металлургом» пройдут в Магнитогорске, после чего команды переедут в Астану. В следующий круг выйдет тот клуб, который первым одержит четыре победы.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеист «Барыса» Рыспаев заявил о возможности отъезда в Северную Америку

Хоккеист «Барыса» Рыспаев заявил о возможности отъезда в Северную Америку

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Защитник астанинского «Барыса» Дамир Рыспаев может отправиться в Северную Америку, если Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не снимет с него дисквалификацию. Об этом заявил сам хоккеист, слова которого приводит Shaiba.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

Букмекеры сделали прогноз на первый матч серии между "Барысом" и "Магниткой" в плей-офф КХЛ

Газон не виноват в нашем поражении, но играть на таких полях, как в Шымкенте, нельзя - Стойлов

От "Кайрата" ждут больше атак и голов, но иногда надо и умно сыграть, чтобы взять три очка - Цхададзе