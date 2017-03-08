Букмекеры сделали прогноз на первый матч серии между «Барысом» и «Магниткой» в плей-офф КХЛ
Завтра, 9 марта, состоится первый матч серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Эта игра пройдет на площадке российского клуба и начнется в 20:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.
Букмекерская компания Tennisi.kz на основное время этой игры предлагает следующие коэффициенты: победа «Металлурга» — 1.40, ничья — 5.30, победа «Барыса» — 5.70. На победу хозяев с учетом овертайма коэффициент составляет 1.23, а на победу гостей — 4.15.
На предыдущей стадии
Первые два матча серии между «Барысом» и «Металлургом» пройдут в Магнитогорске, после чего команды переедут в Астану. В следующий круг выйдет тот клуб, который первым одержит четыре победы.
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