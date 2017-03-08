Букмекеры сделали прогноз на первый матч серии между «Барысом» и «Магниткой» в плей-офф КХЛ

Эта игра пройдет на площадке российского клуба и начнется в 20:00 по времени Астаны. В прямом эфире матч покажет телеканал KazSport.

Букмекерская компания Tennisi.kz на основное время этой игры предлагает следующие коэффициенты: победа «Металлурга» — 1.40, ничья — 5.30, победа «Барыса» — 5.70. На победу хозяев с учетом овертайма коэффициент составляет 1.23, а на победу гостей — 4.15.

На предыдущей стадии плей-офф КХЛ «Барыс» обыграл челябинский «Трактор» (4:2), а «Металлург» был сильнее китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» (4:1). Стоит отметить, что «Магнитка» является действующим победителем Кубка Гагарина.

Первые два матча серии между «Барысом» и «Металлургом» пройдут в Магнитогорске, после чего команды переедут в Астану. В следующий круг выйдет тот клуб, который первым одержит четыре победы.