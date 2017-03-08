Хоккеист ЦСКА Ничушкин пропустит первый матч серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин пропустит первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».
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Встреча пройдет в столичном ЛДС ЦСКА в среду. В понедельник форвард не принимал участия в открытой тренировке армейцев, занимаясь по индивидуальной программе.
Ничушкин отсутствует в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом». Как и на прошедшей в понедельник тренировке в первой тройке с Кириллом Петровым и Александром Поповым вместо него будет действовать Дмитрий Кугрышев.
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