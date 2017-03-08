Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29009090/
8 марта 2017, 16:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист ЦСКА Ничушкин пропустит первый матч серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин пропустит первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом».

<em>МОСКВА 8 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин пропустит первый матч серии второго раунда <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> с ярославским Локомотивом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча пройдет в столичном ЛДС ЦСКА в среду. В понедельник форвард не принимал участия в открытой тренировке армейцев, занимаясь по индивидуальной программе.

Ничушкин отсутствует в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом». Как и на прошедшей в понедельник тренировке в первой тройке с Кириллом Петровым и Александром Поповым вместо него будет действовать Дмитрий Кугрышев.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин