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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29007624/
8 марта 2017, 12:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Барыса» Рыспаев заявил о возможности отъезда в Северную Америку

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Защитник астанинского «Барыса» Дамир Рыспаев может отправиться в Северную Америку, если Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не снимет с него дисквалификацию. Об этом заявил сам хоккеист, слова которого приводит Shaiba.kz.

<em>МОСКВА 8 марта. /ТАСС/.</em> Защитник <span class=error>астанинского</span> <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Дамир</span> <span class=error>Рыспаев</span> может отправиться в Северную Америку если Континентальная хоккейная лига (<span class=error>КХЛ</span>) не снимет с него дисквалификацию. Об этом заявил сам хоккеист слова которого приводит Shaiba.kz. Увеличить
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Ранее лига наложила на Рыспаева бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию, которая не может быть обжалована в судебном либо ином порядке.

Инцидент, за который Рыспаев был дисквалифицирован лигой, произошел 8 августа 2016 года в товарищеском матче против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар». Через три минуты после начала встречи хоккеист казахстанцев начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, после чего атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Тренер пекинского клуба Владимир Юрзинов-младший отказался продолжать матч и увел своих игроков со льда.

«18 августа на меня была наложена бессрочная дисквалификация за инцидент в предсезонном матче с “Куньлунем” и только через полгода на рассмотрение. С тех пор никаких официальных заявлений не было, то есть окончательного вердикта пока нет. Дисквалификацию наложила и Международная федерация хоккея. Получается, меня дисквалифицировали на всем полушарии», — сказал Рыспаев.

«Уехать в Северную Америку? Если честно, думал об этом, — продолжил спортсмен. — В клубе сказали, что ситуация должна устаканиться и разрешиться. Посмотрим, как будут развиваться события к следующему сезону. Если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, то я уеду».

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