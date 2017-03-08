Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29007028/
8 марта 2017, 10:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Бен Масквелл перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «Чемпионату», Бен Масквелл перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак».

30 апреля 2017 года у 28-летнего канадского центрфорварда заканчивается контракт и он становится свободным агентом. Масквелл заменит в московском клубе 34-летнего американца Тима Стэплтона.

В сезоне-2016/17 Максвелл набрал за «Сочи» 15 (8+7) очков в 48 играх. Кроме того, канадец выступал в КХЛ за ханты-мансийскую «Югру». Стэплтон в 22 играх за «Спартак» набрал 7 (1+6) очков.

Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»