Бен Масквелл перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Как стало известно «Чемпионату», Бен Масквелл перейдёт из ХК «Сочи» в «Спартак».
30 апреля 2017 года у 28-летнего канадского центрфорварда заканчивается контракт и он становится свободным агентом. Масквелл заменит в московском клубе 34-летнего американца Тима Стэплтона.
В сезоне-2016/17 Максвелл набрал за «Сочи» 15 (8+7) очков в 48 играх. Кроме того, канадец выступал в КХЛ за
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