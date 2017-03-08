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8 марта 2017, 10:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гендиректором СЮ стал замруководителя администрации главы Башкирии Ибрагимов

На заседании правления «Салавата Юлаева» новым генеральным директором клуба был назначен заместитель руководителя администрации главы Башкирии Тагир Ибрагимов.

Об этом информирует «Коммерсантъ-Уфа»

Ибрагимов на этом посту сменил Валерия Нургутдинова, который занимал должность с января прошлого года. Новый гендиректор «Салавата Юлаева» родился в 1962 году в Уфе, окончил Высшую школу КГБ СССР. С 1982 по 1992 год работал в органах госбезопасности, затем перешёл в налоговую полицию, где прослужил до 2003 года. С 2003 года Ибрагимов возглавлял оперативно-техническую и поисковую службы управления ФСКН по Башкирии. В администрацию главы Башкирии перешёл в ноябре 2015 года.

Салават Юлаев
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