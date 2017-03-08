Гендиректором СЮ стал замруководителя администрации главы Башкирии Ибрагимов

Об этом информирует «Коммерсантъ-Уфа»



Ибрагимов на этом посту сменил Валерия Нургутдинова, который занимал должность с января прошлого года. Новый гендиректор «Салавата Юлаева» родился в 1962 году в Уфе, окончил Высшую школу КГБ СССР. С 1982 по 1992 год работал в органах госбезопасности, затем перешёл в налоговую полицию, где прослужил до 2003 года. С 2003 года Ибрагимов возглавлял оперативно-техническую и поисковую службы управления ФСКН по Башкирии. В администрацию главы Башкирии перешёл в ноябре 2015 года.