СКА и московское «Динамо» начнут четвертьфинал Кубка Гагарина
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Четвертьфинальные серии розыгрыша Кубка Гагарина по хоккею стартуют в среду в Москве и
Санкт-Петербурге. Фавориты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжают борьбу за главный трофей сезона.
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Четвертьфинальные серии откроют матчи в Западной конференции, где встречаются ЦСКА (1-й номер посева по итогам регулярного чемпионата) и ярославский «Локомотив» (4), а также СКА из
Армейцы из
СКА в нынешнем сезоне установил рекорд результативности, забросив в 60 матчах 249 шайб, тогда как «Динамо», которым руководит Сергей Орешкин, сильно прежде всего обороной — лишь 111 пропущенных шайб (второй результат в лиге после ЦСКА). В составе СКА собраны в основном звезды уровня национальных сборных, динамовцы же традиционно, еще со времен Олега Знарка, сильны ровным подбором звеньев, что нередко становится решающим в плей- офф.
Знарок против «Динамо»
Знарок в 2008 году возглавил ХК МВД, который затем объединился со столичным «Динамо» и в 2012 и 2013 гг выиграл Кубок Гагарина. В 2014 году Знарок покинул «Динамо», возглавив сборную России, а перед началом нынешнего сезона начал совмещать эту должность с работой в СКА, причем в его тренерский штаб вошли бывшие динамовские помощники — Харийс Витолиньш, Владимир Федосов и Рашид Давыдов.
В ХК МВД и «Динамо» Знарок работал в связке с генеральным директором Андреем Сафроновым, который в 2014—2015 гг. занимал должность и генерального менеджера сборной. Однако затем их дороги разошлись, а прошлой осенью Знарок намекнул на конфликт при его уходе из «Динамо»: по словам тренера, его из клуба попросту «убрали». Так что предстоящая серия
Между ЦСКА и «Локомотивом» столь непримиримых отношений нет, и разница в классе у этих соперников
Матчи серий до четырех побед пройдут 8 и 10 марта на площадках ЦСКА и СКА, 12 и 14 марта хозяевами будут уже «Локомотив» и «Динамо». Если понадобятся, пятые матчи состоятся 16 марта, шестые — 18 марта, седьмые — 20 марта на льду ЦСКА и СКА.
Равенство Омска и Казани
В Восточной конференции сыграют магнитогорский «Металлург» (1) и «Барыс» из Астаны (5), а также омский «Авангард» (2) и казанский «Ак Барс» (3). Чемпион КХЛ «Магнитка» будет очевидным фаворитом своей серии, учитывая, что казахстанская команда заняла лишь пятое место в конференции. Подопечные Эдуарда Занковца сумели обыграть в шести матчах челябинский «Трактор», тогда как «Металлург» допустил лишь одну осечку в серии с китайским «Куньлунем». У «Магнитки» вновь блеснуло первое звено во главе с Сергеем Мозякиным, а всего в пяти матчах
На счету 35-летнего Мозякина уже 50 голов в нынешнем сезоне, и он близок к «вечному» рекорду результативности чемпионатов страны — в сезоне-1962/63 Вениамин Александров из СКА забросил 53 шайбы.
В серии между омичами и казанцами намечается серьезная борьба. В регулярном чемпионате «Ак Барс» и «Авангард» набрали одинаковое количество очков — по 109, омский клуб опередил соперника и получил преимущество своей площадки в серии лишь благодаря большему количеству побед в основное время. В 1/8 финала «Авангард» в шести матчах обыграл «Адмирал» из Владивостока, тогда как казанцам понадобилось лишь пять матчей для успеха в серии с принципиальным соперником — «Салаватом Юлаевым» из Уфы.
«Восточные» четвертьфинальные серии пройдут 9 и 11 марта в Магнитогорске и Омске, 13 и 15 марта — в Астане и Казани. Если понадобится, команды также сыграют 17, 19 и 21 марта, седьмые встречи могут состояться в Магнитогорске и Омске.