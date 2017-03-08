Борис Майоров: Поверить в победу «Барыса» над «Магниткой» просто невозможно
Борис Майоров оценивает силу «Магнитки» и «Барыса» по трем показателям и делает прогноз на их четвертьфинальную серию в Кубке Гагарина.
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ВОСТОК.
1. Металлург Мг — 5. Барыс
Матчи в сезоне: 3:1 (д), 3:5 (г).
ВРАТАРИ.
— У «Магнитки» в первом раунде успели поиграть оба вратаря — и Василий Кошечкин, и Илья Самсонов, — рассуждает лвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. — Но это вовсе не потому, что Василий в
По вратарям магнитогорцы, пожалуй, сильнее. Хотя у «Бырыса» голкипер Хенрик Карлссон тоже весьма неплох. Первый, весьма напряженный для казахстанской команды раунд он закончил с хорошим процентом отраженных бросков — 94.
ЗАЩИТА.
Я думаю, что когда эксперты произносят имя канадца Криса Ли, то у многих генменеджеров клубов КХЛ слюнки текут. Отличный защитник! Правда, когда о нем говорят, мысли
Но мне еще больше нравится, что «Магнитка» в защите
И что еще хочется отметить — чем ответственнее матч, тем надежнее действуют уральские защитники. Это проявилось еще в прошлогоднем финале. И подтвердилось в нынешней регулярке.
А вот «Барысу» прибавлять уже некуда. Его оборона с «Трактором» играла на пределе.
АТАКА.
Про ударное звено «Магнитки» в лице Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Яна Коваржа рассуждать смысла нет. Но ведь у них и вторая связка, где играют Александр Семин, Томаш Филиппи, Оскар Осала очень сильная. Просто она время получает поменьше, особенно при розыгрыше большинства. Потенциал у магнитогорского нападения огромный. Я бы в российском хоккее выделил всего два клуба, способных сейчас в атаке креативить. Это СКА и «Магнитка».
Но при этом как раз «Барыс» не так сильно «Металлургу» по атаке и уступает. Там же есть своя ударная канадская тройка. И капитан казахстанцев Найджел Доус уже 40 шайб в этом сезоне наколотил. Это очень приличный результат! Поэтому соперника наш действующий чемпион получит очень приличного.
И все же в победу «Барыса» над «Магниткой» я просто поверить не могу. Для меня исход в этой паре очевиден.
Наш прогноз: 4 — 1.
Напомним, что магнитогорский «Металлург» встретится с «Барысом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первые два матча пройдут в Магнитогорске 9 и 11 марта.
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