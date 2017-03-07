«Магнитка» — «Барыс»: возвращение Боченски — хлопоты для фаворита
Двукратный обладатель кубка Гагарина встретится с «Барысом», в состав которого возвращается залечивший травму Брэндон Боченски.
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«Барыс» стал единственной командой КХЛ, вышедшей во второй раунд
«Металлург»: с «Куньлунем» берегли силы, теперь будет сложнее
Первая серия с «Куньлунем» получилась для двукратных обладателей кубка Гагарина проходной. Большое счастье для новичка КХЛ, что получилось зацепиться за один матч. В пятой же встрече магнитогорцы в пух и прах разнесли соперника, так как снова лететь в Пекин им не хотелось. Главный тренер Илья Воробьёв грамотно подготовил команду, избежав серьёзных нагрузок. Скажем прямо: «Металлург» особо не напрягался. Не было смысла. В противостоянии с «Барысом», нет сомнений, будет сложнее.
Сразу отметим, что в
Возвращение Боченски может доставить «Магнитке» хлопот
«Брэндон уже тренируется на льду с командой и будет готов выйти на лёд в серии с магнитогорским «Металлургом», — уточнил главный тренер астанинцев Эдуард Занковец. Безусловно, это большой плюс для «Барыса». Боченски способен доставить «металлургам» дополнительных хлопот. Воссоединится и лидирующее североамериканское звено команды, так как в схватке с «Трактором» вместе с Дастином Бойдом и Найджелом Доусом вынужденно играл Константин Пушкарёв. Играл, к слову, прилично, однако с Боченски эта тройка представляет ещё большую опасность для ворот соперников. Воробьёв и его помощники прекрасно это понимают, а потому наверняка будут готовить противоядие атакующему наконечнику «Барыса». У «Металлурга» в серии с «Куньлунем» вернулся на лёд финн Томми Сантала. У него был перелом плюсневой кости, и пока он находится в процессе набора формы.
Сможет ли «Барыс» терпеть в обороне и найдут ли к ней ключи Мозякин и Ко?
Нынешний «Барыс» помимо атаки может грамотно сыграть в обороне. Перетерпеть в нужный момент, не лезть на рожон. Да, есть Доус и его шесть (4+2) набранных баллов в
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