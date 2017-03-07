«Барыс» стал единственной командой КХЛ, вышедшей во второй раунд плей-офф, будучи второй сеяной в паре. То есть преимущества своего льда у коллектива Эдуарда Занковца не было, однако серия у «Трактора» была выиграна — 4−2. Астанинцы уже могут занести сезон себе в актив, притом что поначалу, при Андрее Назарове у руля, их дела шли неважно. Пришедший в клуб Занковец выправил ситуацию. Команда не только попала в восьмёрку на Востоке, но и смогла пройти крепкого соперника. Впереди у «Барыса» серия с «Магниткой», в которой казахстанской команде поможет только чудо.



«Металлург»: с «Куньлунем» берегли силы, теперь будет сложнее

Первая серия с «Куньлунем» получилась для двукратных обладателей кубка Гагарина проходной. Большое счастье для новичка КХЛ, что получилось зацепиться за один матч. В пятой же встрече магнитогорцы в пух и прах разнесли соперника, так как снова лететь в Пекин им не хотелось. Главный тренер Илья Воробьёв грамотно подготовил команду, избежав серьёзных нагрузок. Скажем прямо: «Металлург» особо не напрягался. Не было смысла. В противостоянии с «Барысом», нет сомнений, будет сложнее.



Сразу отметим, что в плей-офф КХЛ нынешние соперники встречались один раз. Их серия пятилетней давности растянулась аж на семь матчей, в которых сильнее оказались «сталевары». На сей раз лёгкой жизни у уральского клуба тоже не предвидится, однако шансы «Магнитки» расцениваются гораздо выше. Что может вызывать определённые опасения болельщиков клуба? Во-первых, не слишком уверенная игра голкипера Василия Кошечкина. К примеру, во второй выездной встрече с «Куньлунем» он пропустил три шайбы к 26-й минуте, в результате чего на льду появился Илья Самсонов. Всё-таки от опытного стража ворот ждут большей надёжности. И она должна прийти. Периодически возникают проблемы и в обороне, но они, как правило, перекрываются мощной атакой.

Цитата Тройка Коваржа по-прежнему играет результативно и мощно, тягаться с ней у астанинцев не получится. Выдохнул Сергей Мозякин, набравший 1000-е очко в чемпионатах страны.

Возвращение Боченски может доставить «Магнитке» хлопот

«Брэндон уже тренируется на льду с командой и будет готов выйти на лёд в серии с магнитогорским «Металлургом», — уточнил главный тренер астанинцев Эдуард Занковец. Безусловно, это большой плюс для «Барыса». Боченски способен доставить «металлургам» дополнительных хлопот. Воссоединится и лидирующее североамериканское звено команды, так как в схватке с «Трактором» вместе с Дастином Бойдом и Найджелом Доусом вынужденно играл Константин Пушкарёв. Играл, к слову, прилично, однако с Боченски эта тройка представляет ещё большую опасность для ворот соперников. Воробьёв и его помощники прекрасно это понимают, а потому наверняка будут готовить противоядие атакующему наконечнику «Барыса». У «Металлурга» в серии с «Куньлунем» вернулся на лёд финн Томми Сантала. У него был перелом плюсневой кости, и пока он находится в процессе набора формы. Наконец-то прибавил Ярослав Косов, начав заниматься своими прямыми обязанностями — забивать. В плановом режиме восстанавливается после травмы нападающий Дмитрий Казионов. «Косов до вызова в Олимпийскую сборную начал играть лучше, пересмотрел свой взгляд. Начал играть в обе стороны. Работает, бьётся, держит удар — эти качества он приобрёл. «Барыс»? Первая тройка у них давно есть. Сейчас они могут очень терпеливо играть и грамотно в обороне. Исключили ошибки, это качественный сдвиг вперёд для этой команды», — заявил главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв.





Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 9.03.2017, 17:00 -:- Металлург Мг Барыс