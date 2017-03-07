Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29002379/
7 марта 2017, 17:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Кузни» Комаристый продолжит карьеру в «Спартаке»

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Александр Комаристый продолжит карьеру в «Спартаке».

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

27-летний форвард играл за «Кузню» на протяжении трёх сезонов, его контракт заканчивается в апреле 2017 года. В сезоне-2011/12 Комаристый уже выступал в «Спартаке», набрав 22 (7+15) очка в 54 играх. Всего в КХЛ на его счету 112 (44+68) очков в 349 матчах при показателе полезности «-65».

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Жамнов: «ВТБ Ледовый дворец» создал все условия ХК «Спартак» для проведения матчей дома

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «ВТБ Ледовый дворец» создал все условия московскому «Спартаку» для проведения клубом домашних матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент и генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»