Нападающий «Кузни» Комаристый продолжит карьеру в «Спартаке»

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



27-летний форвард играл за «Кузню» на протяжении трёх сезонов, его контракт заканчивается в апреле 2017 года. В сезоне-2011/12 Комаристый уже выступал в «Спартаке», набрав 22 (7+15) очка в 54 играх. Всего в КХЛ на его счету 112 (44+68) очков в 349 матчах при показателе полезности «-65».