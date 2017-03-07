Владимир Нагорный стал президентом хоккейного клуба «Салават Юлаев»
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт. Руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный избран президентом хоккейного клуба «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте уфимской команды.
Нагорный был избран на этот пост во вторник на заседании правления АНО «ХК «Салават Юлаев».
Ранее пост президента клуба занимал Сергей Молчанов. В нынешнем сезоне уфимцы в 1/8 финала
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