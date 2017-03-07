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7 марта 2017, 17:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Владимир Нагорный стал президентом хоккейного клуба «Салават Юлаев»

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный избран президентом хоккейного клуба «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте уфимской команды.

Нагорный был избран на этот пост во вторник на заседании правления АНО «ХК «Салават Юлаев».

Ранее пост президента клуба занимал Сергей Молчанов. В нынешнем сезоне уфимцы в 1/8 финала плей-офф КХЛ в пяти матчах уступили казанскому «Ак Барсу».

Салават Юлаев
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Новости КХЛ

Владимир Нагорный стал новым президентом «Салавата Юлаева»

Владимир Нагорный стал новым президентом «Салавата Юлаева»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный избран новым президентом уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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