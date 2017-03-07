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7 марта 2017, 16:52 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Максим Худяков: Никто в «Барысе» не хочет проигрывать. Ничего страшного в «Магнитке» нет

Нападающий «Барыса» Максим Худяков накануне вылета команды в Магнитогорск в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что вся его команда настроена на выход в финал Восточной конференции КХЛ.

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— Настрой, как обычно, боевой. Никто не хочет проигрывать, все настроены на максимальную цель — прохождение в следующий раунд. «Металлург» — мастеровитая команда. Нужно навязать свой хоккей, играть с полной самоотдачей в каждой смене. Только будучи единой командой мы можем победить.

— Разбирали какие-то слабые стороны «Магнитки»?

— Да у них, в принципе, тоже два звена игровые, а остальные «рабочие лошадки». Все зависит от нас. Ничего там такого страшного нет. Главное реализовывать свои моменты, как можно меньше удаляться, потому что у них большинство хорошо работает. И нужно быть одним целым, самоотверженно играть.

— Особенно, наверное, настраиваетесь на выездные матчи?

Последние матчи аншлаги, к чему мы и стремились при переезде на новую арену. Поэтому мы счастливы дома играть, но не зацикливаемся на этом. Дома, или на выезде, нужна победа.

Напомним, серию второго раунда плей-офф КХЛ «Барыс» начнет на выезде. Матчи в Магнитогорске пройдут 9 и 11 марта, а в Астане — 13 и 15 марта. Серия продлится до четырех побед.

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