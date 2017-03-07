Максим Худяков: Никто в «Барысе» не хочет проигрывать. Ничего страшного в «Магнитке» нет
Нападающий «Барыса» Максим Худяков накануне вылета команды в Магнитогорск в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что вся его команда настроена на выход в финал Восточной конференции КХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Настрой, как обычно, боевой. Никто не хочет проигрывать, все настроены на максимальную цель — прохождение в следующий раунд. «Металлург» — мастеровитая команда. Нужно навязать свой хоккей, играть с полной самоотдачей в каждой смене. Только будучи единой командой мы можем победить.
— Разбирали
— Да у них, в принципе, тоже два звена игровые, а остальные «рабочие лошадки». Все зависит от нас. Ничего там такого страшного нет. Главное реализовывать свои моменты, как можно меньше удаляться, потому что у них большинство хорошо работает. И нужно быть одним целым, самоотверженно играть.
— Особенно, наверное, настраиваетесь на выездные матчи?
Последние матчи аншлаги, к чему мы и стремились при переезде на новую арену. Поэтому мы счастливы дома играть, но не зацикливаемся на этом. Дома, или на выезде, нужна победа.
Напомним, серию второго раунда
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter