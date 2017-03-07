Владимир Нагорный стал новым президентом «Салавата Юлаева»
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный избран новым президентом уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
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Соответствующее решение было принято на заседании правления АНО «ХК «Салават Юлаев». На этом посту Нагорный сменил Сергея Молчанова.
В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» дошел до 1/8 финала
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