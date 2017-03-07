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7 марта 2017, 16:49 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Владимир Нагорный стал новым президентом «Салавата Юлаева»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный избран новым президентом уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

На этом посту Нагорный сменил Сергея Молчанова. Увеличить
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Соответствующее решение было принято на заседании правления АНО «ХК «Салават Юлаев». На этом посту Нагорный сменил Сергея Молчанова.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» дошел до 1/8 финала плей-офф КХЛ, где в пяти матчах уступил казанскому «Ак Барсу». После этого команду покинул главный тренер Игорь Захаркин.

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