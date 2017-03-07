Сергей Зубов может возглавить ХК «Сочи»
По информации «Чемпионата», новым главным тренером ХК «Сочи» может стать Сергей Зубов.
Клуб ведёт активные переговоры со специалистом. Ранее стало известно об отставке Вячеслава Буцаева с поста главного тренера южной команды. В текущем сезоне команда из Сочи впервые не попала в
Зубов работал в тренерском штабе СКА и в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина. В ходе сезона-2015/16 Зубов стал главным тренером питерской команды после отставки Андрея Назарова. Команда уступила в финале западной конференции ЦСКА.
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