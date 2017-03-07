Сергей Зубов может возглавить ХК «Сочи»

Клуб ведёт активные переговоры со специалистом. Ранее стало известно об отставке Вячеслава Буцаева с поста главного тренера южной команды. В текущем сезоне команда из Сочи впервые не попала в плей-офф.



Зубов работал в тренерском штабе СКА и в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Гагарина. В ходе сезона-2015/16 Зубов стал главным тренером питерской команды после отставки Андрея Назарова. Команда уступила в финале западной конференции ЦСКА.