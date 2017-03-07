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7 марта 2017, 16:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Эксперт: Исход серии плей-офф КХЛ между «Динамо» и СКА будет зависеть от игры Еременко

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Результат серии ¼ финала Кубка Гагарина по хоккею между СКА и столичным «Динамо» будет зависеть от игры вратаря динамовцев Александра Еременко. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР, чемпион мира 1990 года Юрий Леонов.

По словам Юрия Леонова обе команды играют в атакующий хоккей. Увеличить
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СКА и «Динамо» в третий раз подряд сыграют в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Предыдущие серии выигрывали хоккеисты из Санкт-Петербурга. СКА на предыдущей стадии выиграл у «Витязя» со счетом 4−0, а «Динамо» — у «Торпедо» со счетом 4−1.

«Обе команды играют в атакующий хоккей. У “Динамо” шанс на победу есть всегда, и я думаю, что они дадут бой, но у СКА состав более сильный. Многое будет зависеть от игры Еременко, который может помочь своему клубу», — сказал Леонов.

Ставший в третий раз подряд победителем регулярного чемпионата ЦСКА сыграет на этой же стадии с «Локомотивом». На предыдущей стадии армейцы со счетом 4−0 выиграли у «Йокерита», а «Локомотив» — у минского «Динамо» со счетом 4−1.

«Локомотив» сейчас находится на эмоциональном подъеме, уверен, что нас ждет интересное противостояние, — отметил Леонов.

«Барыс» свою программу-максимум уже выполнил

По словам Леонова, у астанинского «Барыса» в серии с действующим обладателем Кубка Гагарина не будет психологического давления. «Барыс» свою программу-максимум уже выполнил, попав в плей-офф. Поэтому он не будет испытывать сильного давления в матче с «Металлургом», что поможет ему играть более раскрепощенно, — отметил он.

«Барыс» на предыдущей стадии победил «Трактор» со счетом 4−2, а «Металлург» — пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4−1.

«Ак Барс» на четвертьфинальной стадии встретится с «Авангардом». Казанцы в первом раунде обыграли «Салават Юлаев» — 4−2, а «Авангард» — «Адмирал» с таким же счетом.

«Ак Барс» весь сезон идет очень ровно, хорошо работают атака и большинство, и несмотря на небольшие спады, игра команды выглядит сбалансированно и уравновешенно, — сказал Леонов.

Матчи ¼ финала клубов Западной конференции стартуют 8 марта, Восточной — 9 марта. Все серии идут до четырех побед.

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