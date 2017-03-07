Эксперт: Исход серии плей-офф КХЛ между «Динамо» и СКА будет зависеть от игры Еременко
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Результат серии ¼ финала Кубка Гагарина по хоккею между СКА и столичным «Динамо» будет зависеть от игры вратаря динамовцев Александра Еременко. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР, чемпион мира 1990 года Юрий Леонов.
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СКА и «Динамо» в третий раз подряд сыграют в четвертьфинале
«Обе команды играют в атакующий хоккей. У “Динамо” шанс на победу есть всегда, и я думаю, что они дадут бой, но у СКА состав более сильный. Многое будет зависеть от игры Еременко, который может помочь своему клубу», — сказал Леонов.
Ставший в третий раз подряд победителем регулярного чемпионата ЦСКА сыграет на этой же стадии с «Локомотивом». На предыдущей стадии армейцы со счетом 4−0 выиграли у «Йокерита», а «Локомотив» — у минского «Динамо» со счетом 4−1.
«Локомотив» сейчас находится на эмоциональном подъеме, уверен, что нас ждет интересное противостояние, — отметил Леонов.
«Барыс» свою
По словам Леонова, у астанинского «Барыса» в серии с действующим обладателем Кубка Гагарина не будет психологического давления. «Барыс» свою
«Барыс» на предыдущей стадии победил «Трактор» со счетом 4−2, а «Металлург» — пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4−1.
«Ак Барс» на четвертьфинальной стадии встретится с «Авангардом». Казанцы в первом раунде обыграли «Салават Юлаев» — 4−2, а «Авангард» — «Адмирал» с таким же счетом.
«Ак Барс» весь сезон идет очень ровно, хорошо работают атака и большинство, и несмотря на небольшие спады, игра команды выглядит сбалансированно и уравновешенно, — сказал Леонов.
Матчи ¼ финала клубов Западной конференции стартуют 8 марта, Восточной — 9 марта. Все серии идут до четырех побед.