Буцаев заявил, что ему неприятно покидать пост главного тренера ХК «Сочи»
МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение о расторжении контракта между клубом Континентальной хоккейной лиги «Сочи» и главным тренером команды Вячеславом Буцаевым некорректно называть обоюдным. Об этом специалист рассказал ТАСС.
Об увольнении Буцаева с поста главного тренера сочинской команды было объявлено во вторник на официальном сайте клуба.
«Я уже говорил об итогах сезона, о причинах, почему нам не удалось выйти в
«В ближайших планах собрать вещи, попрощаться с ребятами, с персоналом, болельщиками, людьми, с которыми сложились самые дружественные и профессиональные отношения. Вопрос о контактах с другими клубами оставлю без комментариев», — добавил специалист.
Буцаев возглавлял «Сочи» с сезона-2014/15. Под его руководством клуб дважды выходил в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter