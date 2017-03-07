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7 марта 2017, 15:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Буцаев заявил, что ему неприятно покидать пост главного тренера ХК «Сочи»

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Решение о расторжении контракта между клубом Континентальной хоккейной лиги «Сочи» и главным тренером команды Вячеславом Буцаевым некорректно называть обоюдным. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Об увольнении Буцаева с поста главного тренера сочинской команды было объявлено во вторник на официальном сайте клуба.

«Я уже говорил об итогах сезона, о причинах, почему нам не удалось выйти в плей-офф, они неизменны, — сказал Буцаев. — Мы пришли к соглашению об отставке, но, наверное, некорректно было бы говорить, что это было обоюдное соглашение, но мы к нему пришли. Не могу ответить на вопрос, с чем данное решение было связано, но получилось так, как получилось. Конечно, это неприятно, но решение уже есть, есть факт».

«В ближайших планах собрать вещи, попрощаться с ребятами, с персоналом, болельщиками, людьми, с которыми сложились самые дружественные и профессиональные отношения. Вопрос о контактах с другими клубами оставлю без комментариев», — добавил специалист.

Буцаев возглавлял «Сочи» с сезона-2014/15. Под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф, уступив в первых раундах. По итогам регулярного чемпионата — 2016/17 «Сочи» занял девятое место в Западной конференции и впервые за трехлетнюю историю выступления в КХЛ не попал в плей- офф.

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